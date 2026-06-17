Empate de Portugal vs. República del Congo desata memes contra Cristiano

Este medio día, se jugó el partido de Portugal contra República del Congo, uno de los últimos que estaría jugando Cristiano Ronaldo con su selección. Sin embargo, la opinión pública en redes sociales criticó mucho el resultado, dado que la mayoría de personas esperaba que Portugal ganara por mucha diferencia.

La selección de Portugal tiene a uno de los mejores jugadores del Mundo: Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años estaría participando en su última Copa del Mundo, lo que para los fanáticos del astro, cada encuentro toma un significado todavía más profundo.

Por esa razón es que la afición de las pantallas criticó duramente al luso por su rendimiento en este primer partido de la Selección de Portugal. Sin embargo, muchos aseguran que el resultado (1-1) fue justo para las dos naciones. Aunque no podemos negar, que las risas no faltaron.

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Mejores memes del partido Portugal-República del Congo

Te dejamos algunos de los mejores memes en torno al partido de Portugal-República Del Congo.



"La única manera de que República del Congo gane hoy contra Portugal". Foto: X @ ofootball__

¡Compararon a Cristiano Ronaldo con un 'Gary envejecido!

La afición no perdonó los 41 añitos bien vividos del astro luso y no dudaron en manifestarlo a través de redes sociales.

There goes Ronaldo on Portugal's counterattack: pic.twitter.com/LqnKI9ZgLq — vids that go hard (@vidsthatgohard) June 17, 2026

Ritmo del Congo

Algunos aficionados también destacaron el ritmo de los originarios de República Del Congo. Se burlaron porque Ronaldo no pudo con ellos, pese a tener fama de echarse al equipo al hombro.

Ronaldo : baño en hielo, dieta, ultra masaje y camara de oxígeno hipervarica para darlo todo en el mundial con Portugal



El tipo que le empata : pic.twitter.com/RGfBClv7UZ — ElBuni (@therealbuni) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo vs. Messi

No perdieron la oportunidad de compararlo una vez más con la otra leyenda del futbol moderno y su máximo rival: Lionel Messi.



Comparación con Messi. Foto X@arielipillo

Y tú, ¿a qué equipo le ibas: Portugal o República del Congo?