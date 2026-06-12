Memo Ochoa feliz de llegar a seis Mundiales, pero quiere jugar: "No cualquiera lo presume"

Antes de la inauguración y el debut en la Copa del Mundo, había la duda sobre si Javier Aguirre iba a dar un batacazo poniendo a Guillermo Ochoa de titular.

Sin embargo, eso no sucedió y fue Raúl Rangel el elegido para iniciar en el arco mexicano ante Sudáfrica, por lo que el hoy seis veces mundialista "Paco Memo", deberá esperar para jugar aunque eso no le quita el placer de ser histórico.

"Contento porque puedo romper un récord que es algo que no cualquiera puede presumir de ello, pero orgulloso de esto. Habla de muchas cosas detrás. Seis Mundiales son muchos años de trayectoria, de constancia, de disciplina, de resiliencia, de ausencia, de soledad, momentos que son difíciles. Entonces ha sido una semana muy nostálgica, de momentos bonitos que he podido vivir y aportar a la Selección", dijo a su salida del Estadio Ciudad de México.

Al término del juego que el Tri le ganó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México; el guardameta de 40 años habló en zona mixta con los medios, acerca de cómo vive este rol de suplente en un Mundial.

"Memo" Ochoa fue titular indiscutible en sus anteriores mundiales.

Foto: Mexsport

Sobre todo porque en los tres pasados: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, fue titular indiscutible y ahora entiende que debe darle paso a arqueros más jóvenes.

"Lo viví con mucha emoción; la verdad, con nerviosismo. Creo que los controlo (los nervios) más dentro de la cancha que fuera. Contento porque se arranca con tres puntos que es importante en un Mundial, son tres puntos importantes para poder avanzar".

Disfruta su rol pero tiene la ilusión de jugar

Los años le han dado a "Memo" muchísima perspectiva, serenidad y experiencia. Por ello este rol que tiene de suplente en la Selección Mexicana, también ha aprendido a disfrutarlo.

Señaló que es parte de la vida y que poco a poco nos vamos haciendo grandes. Son cosas naturales en futbol y en cualquier lado. Lo asumo con normalidad y son diferentes etapas.

"En otros mundiales estaba en otro momento, con otra edad también, como mi primer Mundial que era muy joven (2006, 20 años). Son diferentes etapas. Esta me toca vivir así y contento porque la puedo vivir dentro de la cancha".

No pierde la ilusión de jugar

Y por supuesto que no pierde la ilusión de jugar aunque sea algunos minutos en esta justa mundialista, lo cual se le puede dar si es que México asegura el primer lugar del grupo lo más pronto posible.