De Alemania 2006 al Mundial 2026: el legado de Memo Ochoa

La trayectoria de Guillermo Ochoa en las Copas del Mundo ha estado marcada por convocatorias históricas, actuaciones memorables y momentos que lo colocaron entre los porteros más reconocidos del futbol internacional.

Aunque su nombre volvió a ser tendencia durante el Mundial 2026 por la ausencia del parche "Legacy" de la FIFA, detrás de esa conversación existe una historia que comenzó hace dos décadas y que incluye récords, atajadas inolvidables y una permanencia que pocos futbolistas pueden presumir.

En Ovaciones te decimos cómo ha sido el camino de Memo Ochoa en los mundiales y por qué sigue siendo uno de los referentes más importantes de la Selección Mexicana.





¿Cuándo fue el primer Mundial de Memo Ochoa?

Guillermo "Memo" Ochoa fue convocado por primera vez a una Copa del Mundo en Alemania 2006, cuando apenas tenía 20 años de edad.

El entonces arquero del América fue incluido por el técnico Ricardo La Volpe como tercer guardameta, detrás de Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona.

Aunque no disputó un solo minuto durante aquel torneo, su convocatoria representó el inicio de una trayectoria que se extendería durante seis ciclos mundialistas consecutivos, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia.

Su debut oficial en una Copa del Mundo llegó hasta Sudáfrica 2010. Sin embargo, en aquella edición Javier Aguirre optó por Óscar Pérez como portero titular, por lo que Ochoa tampoco tuvo actividad en el terreno de juego. Su verdadero despegue mundialista ocurrió cuatro años después.

Jugadas históricas de Ochoa en los Mundiales

Las actuaciones de Memo Ochoa en los mundiales han quedado grabadas entre las mejores exhibiciones de un portero mexicano.

Brasil 2014

El Mundial de Brasil cambió por completo la carrera internacional del arquero. Miguel Herrera le otorgó la titularidad y Ochoa respondió con una de las mejores actuaciones de su trayectoria.

Su partido frente a Brasil terminó empatado 0-0, pero fue recordado por las múltiples atajadas que realizó frente a Neymar, Thiago Silva y Paulinho. Aquella exhibición le valió el reconocimiento internacional y fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Rusia 2018

Otro de sus momentos más memorables llegó en Rusia 2018 durante la victoria de México por 1-0 sobre Alemania.

Ochoa realizó una espectacular actuación con varias intervenciones decisivas frente a jugadores como Toni Kroos, Timo Werner y Julian Draxler. Sus reflejos fueron fundamentales para conservar la ventaja conseguida por Hirving Lozano.

Qatar 2022: penal detenido a Robert Lewandowski

En la Copa del Mundo de Qatar 2022 volvió a demostrar su experiencia al detener un penal al delantero polaco Robert Lewandowski durante el empate sin goles entre México y Polonia, manteniendo con vida al Tricolor en la fase de grupos.





¿En cuántos Mundiales ha estado Ochoa?

Guillermo Ochoa ha sido convocado a seis Copas del Mundo, igualando una marca histórica para un futbolista mexicano.

Estos son los mundiales en los que ha formado parte de la Selección Mexicana:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Mundial 2026 (México, Estados Unidos y Canadá)

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ser convocado y disputar partidos oficiales. Debido a que no tuvo minutos en Alemania 2006 ni en Sudáfrica 2010, la FIFA no considera que haya jugado seis mundiales completos, motivo por el cual no recibió el parche "Legacy" durante el Mundial 2026.

Trayectoria de Memo Ochoa

Memo Ochoa debutó como profesional con el Club América el 15 de febrero de 2004 y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Posteriormente desarrolló una extensa carrera en Europa defendiendo las porterías del Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y AVS Futebol SAD, además de regresar en distintas etapas al futbol mexicano.

A nivel de selección nacional ha disputado múltiples ediciones de la Copa Oro, eliminatorias mundialistas, Copa Confederaciones y seis procesos rumbo a la Copa del Mundo, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos con mayor longevidad en competencias internacionales.

Su permanencia durante más de veinte años en el máximo nivel ha permitido que sea comparado con históricos guardametas nacionales como Jorge Campos, Oswaldo Sánchez, Óscar Pérez y Jesús Corona.

¿Por qué Memo Ochoa no tiene el parche "Legacy" de la FIFA?

Durante el Mundial 2026 surgió una de las principales conversaciones alrededor del arquero mexicano: su ausencia entre los futbolistas que portan el distintivo "Legacy" o "Leyenda".

Aunque Ochoa ha formado parte de seis convocatorias mundialistas, los criterios establecidos por la FIFA indican que el reconocimiento únicamente se entrega a jugadores que hayan disputado minutos oficiales en cada una de las Copas del Mundo contabilizadas.

Como el arquero no tuvo participación en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, oficialmente su historial de partidos mundialistas comenzó en Brasil 2014.

Esta situación provocó opiniones divididas entre los aficionados, quienes consideran que su permanencia durante seis procesos mundialistas representa un logro histórico, mientras otros respaldan los criterios utilizados por el organismo rector del futbol.

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