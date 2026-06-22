Messi llegó a 18 goles y se convirtió en el máximo anotador en Mundiales

Lionel Messi es una vez más histórico. Cuando se piensa que ya no se puede ser más mítico, él lo consigue, lo cual deja claro que es una auténtica leyenda del futbol mundial.

En el juego ante Austria de este lunes en Dallas, anotó su gol número 17 y 18 en las Copas del Mundo, con lo cual se encumbra como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Ya había empatado al alemán Miroslav Klose en 16 anotaciones con su Hat-Trick ante Argelia en el primer juego de Argentina en Kansas City esta justa mundialista, pero le faltaba un golesito más para establecer una nueva marca.

Y así sucedió en el juego ante los austriacos al minuto 38', con una excelsa definición a primer poste dentro del área y de primera intención.

Messi establece récord como máximo goleador en Mundiales

Un gol que significa muchísimo para Lionel Messi, porque una vez más escribió su nombre en lo más alto del futbol mundial, aunque ya es un consagrado en la historia de este deporte.

Gol 17 se hizo esperar; falló penal

Fue también un desahogo para Messi, porque antes de este gol 17, había fallado de manera increíble un penal que le cometieron a Lautaro Martínez en los primeros minutos.

Todo mundo esperaba que Leo cobrara de manera excelsa, pero el arquero austriaco Alexander Schlager nunca se venció y por ello es que Messi intentó esquinar lo más posible su disparo, pero se excedió y lo mandó por un costado.

De todas maneras, eso quedará como mera anécdota, porque Messi volvió a escribir con letras de oro su nombre, además de que quiere llevar a Argentina a su cuarto título Mundial en la historia.



Y finalmente, ya cerca de acabar el partido marcó un nuevo tanto para dejar este récord en 18 anotaciones.