Messi vs Cristiano Ronaldo: así se han desempeñado los dos más grandes en copas del Mundo

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha marcado una de las épocas más brillantes en la historia del futbol.

Durante más de dos décadas, ambos protagonizaron una batalla deportiva que dividió opiniones, rompió récords y elevó el nivel del juego a una dimensión pocas veces vista.

Con el Mundial 2026 en marcha y ambos ampliando sus registros históricos, en Ovaciones te presentamos la comparación definitiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo: partidos, goles, asistencias, títulos y todos sus récords.

Fotos: @leomessi @cristiano



¿Cuál fue el primer Mundial de Messi y CR7?

Lionel Messi

El primer Mundial de Lionel Messi fue Alemania 2006, donde debutó con apenas 18 años frente a Serbia y Montenegro.

En aquel encuentro anotó su primer gol mundialista y dio una asistencia, dejando claro que estaba destinado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo.

Desde entonces disputó las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, alcanzando seis participaciones mundialistas.

A lo largo de estos torneos, el argentino ha conseguido convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo, además de establecer el récord de más victorias.

En Qatar 2022 conquistó el único título que faltaba en su carrera al liderar a Argentina hasta el campeonato, torneo en el que también fue elegido como el mejor jugador.

En la edición de 2026 continuó ampliando su legado al convertirse en el segundo futbolista en marcar en cinco Mundiales diferentes y posteriormente elevar su cuenta goleadora hasta 18 anotaciones, igualando el histórico registro que durante años perteneció al alemán Miroslav Klose.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo también debutó en Alemania 2006, aunque su primer gol llegó desde el punto penal frente a Irán durante la fase de grupos.

El capitán portugués ha participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, siendo igualmente uno de los pocos futbolistas con seis Copas del Mundo disputadas.

Su mejor actuación colectiva ocurrió precisamente en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar del certamen.

En Qatar 2022 hizo historia al convertirse en el primer jugador en marcar en cinco Mundiales consecutivos.

Sin embargo, en la Copa del Mundo de 2026 volvió a romper sus propios límites al anotar un doblete frente a Uzbekistán y convertirse en el primer futbolista de la historia en marcar goles en seis ediciones diferentes del Mundial.

Hasta el momento suma 24 partidos, 10 goles y 2 asistencias en la máxima competencia de selecciones. Un dato que llama especialmente la atención es que, pese a su enorme capacidad goleadora, todavía no registra anotaciones en partidos de eliminación directa de una Copa del Mundo.

¿Cuántos goles han hecho CR7 y Messi en sus carreras?

La lucha entre ambos también se refleja en sus impresionantes registros como máximos anotadores del futbol internacional.

Cristiano Ronaldo continúa siendo el máximo goleador en la historia del futbol profesional con más de 940 goles oficiales, además de ser el máximo anotador histórico de la selección de Portugal.

Lionel Messi, por su parte, supera los 880 goles oficiales entre clubes y selección nacional. Además de su capacidad para definir, el argentino destaca por ser uno de los máximos asistentes de todos los tiempos, una faceta que también se refleja en los Mundiales.

¿Cuántos goles han anotado Messi y CR7 en Mundiales?

Las estadísticas mundialistas muestran una diferencia considerable entre ambos.

Lionel Messi

6 Copas del Mundo .

28 partidos disputados.

18 goles .

8 asistencias .

Campeón del Mundo en Qatar 2022 .

Récord de más partidos y más victorias en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo

6 Copas del Mundo .

24 partidos disputados.

10 goles .

2 asistencias .

Mejor resultado: cuarto lugar en Alemania 2006 .

Primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes.

No registra goles en fases de eliminación directa.

En producción ofensiva, participación colectiva y rendimiento dentro del torneo, las cifras favorecen al argentino, mientras que Cristiano mantiene un récord único por la continuidad de su capacidad goleadora a lo largo de seis ediciones distintas.

Trayectoria de Messi y CR7

Lionel Messi

Lionel Messi inició su carrera profesional en el FC Barcelona, club donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, además de ganar varios Balones de Oro. Posteriormente defendió los colores del Paris Saint-Germain antes de incorporarse al Inter Miami de la MLS.

Con la selección argentina vivió momentos difíciles antes de alcanzar la gloria definitiva. Fue subcampeón del Mundial de Brasil 2014, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, consolidando uno de los palmarés más completos en la historia del futbol.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo comenzó su carrera profesional en el Sporting de Lisboa antes de convertirse en figura mundial con el Manchester United.

Más tarde brilló con el Real Madrid, donde se consolidó como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, además de jugar para Juventus y regresar al conjunto inglés antes de continuar su carrera en el futbol saudí.

Con Portugal consiguió los mayores éxitos internacionales de su país al conquistar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA.

En los Mundiales ha mantenido una notable regularidad durante dos décadas, estableciendo marcas de longevidad y convirtiéndose en el primer futbolista capaz de marcar goles en seis Copas del Mundo distintas, un récord que fortalece aún más su legado.

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