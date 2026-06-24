De Messi a Lamine Yamal: los jugadores que cumplen años en el Mundial

Hoy estamos de manteles largos y no sólo porque es el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum que como ya documentamos en Ovaciones, los reporteros le festejaron con un pastel al terminar la conferencia matutina.

Este 24 de junio también es cumpleaños de nada más y nada menos que Lionel Messi, la estrella de la Selección de Argentina quien está festejando 39 años de vida.

Festejos de Lionel Messi

Desde temprano, sus compañeros no dudaron en festejarlo, en redes sociales se pueden ver videos de algunos de ellos yendo a despertar a "Lio" con un pastel, una vela y algunos regalos en mano.

When Lionel Messi's Argentina teammates surprised him for his birthday while he was sleeping



Today, Messi turns 39 and is still balling on the biggest stage pic.twitter.com/w7mYS4hSmc — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2026

La FIFA tampoco dejó pasar la oportunidad de festejar a uno de los jugadores más queridos en este Mundial y compartió un video de su primer Mundial.

39 years of memories. 39 years of Lionel Messi.



On this day in 1987, a star was born pic.twitter.com/GmG3C6NUiQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Además su selección también compartió una publicación dedicada a "el hombre que cambió la historia del fútbol mundial".

#SaludoAlbiceleste



39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán!



https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — Selección Argentina ??? (@Argentina) June 24, 2026

Y en redes también circularon videos en los que las personas mostraban su cariño al "10" de Argentina, incluso un chofer de un camión colocó en su letreros un mensaje de felicitación para Messi.

España celebró triple

Rodrigo Hernández Cascante (más conocido como Rodri) y Mikel Merino, centrocampistas de la Selección Española, celebraron su cumpleaños el 22 de junio. Ambos jugadores nacieron en el año 1996, por lo que cumplieron 30 años.

Y celebrará a Lamine Yamal festejará el 13 de julio durante la competencia.

¿Quiénes festejaron antes?

El mexicano Raúl Jiménez celebró sus 35 años el pasado 5 de mayo y su pastel fue temático de la Copa del Mundo.