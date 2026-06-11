México abre el Mundial ante Sudáfrica con la misión de ganar por primera vez un partido inaugural

Llegó el día y la hora. Luego de casi cuatro años de espera, al fin inicia la Copa del Mundo del 2026, con el juego entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.

En partido a disputarse en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas, la escuadra dirigida por Javier Aguirre y los Bafana Bafana serán los encargados de iniciar las hostilidades futbolísticas en esta XXIII edición, que en la capital del país ha vivido días muy difíciles y tensos, por las protestas de distintos colectivos, amén del tema de palcohabientes del Coloso de Santa Úrsula.

Pero todo eso quedará atrás cuando la pelota ruede en un inmueble histórico que albergará su tercera inauguración de un Mundial tras las ediciones de 1970 y 1986.

México, con todo a favor para sacar un triunfo

Si bien los precios de los boletos fueron considerablemente malos, se espera que el Estadio Azteca esté lleno hasta las lámparas, donde no quepa un alma más de las que ya tienen su boleto asegurado.

Por ello, seguramente se convertirá en un monstruo que se volcará en apoyo al Tricolor que dirige el Vasco, con la misión de hacer pesar la catedral del futbol mexicano, ante una escuadra sudafricana que intentará aguarle la fiesta a México, pero que no parece tener los argumentos para ello.

El once que perfila Javier Aguirre para el debut

En la conferencia de prensa previa al duelo inaugural, Javier Aguirre no dio alguna pista de cuál será su once inicial ante los sudafricanos, aunque precisó que ya lo tiene "perfilado".

Por lo que presentó en los últimos juegos de preparación ante Serbia y Australia principalmente, la Selección Mexicana saldría con el siguiente equipo:

Raúl Rangel en la portería, la pareja de centrales con César Montes y Johan Vásquez, mientras que como lateral derecho iría Jorge Sánchez y por izquierda el inamovible Jesús Gallardo.

En el mediocampo, Edson Álvarez sería el contención, más por un tema de jerarquía que por buen momento futbolístico; y justo por eso, podría sorprender el técnico con Erik Lira en esa posición de inicio.

Como interiores, Brian Gutiérrez es también seguro de titular y acompañándolo pinta para que sea Álvaro Fidalgo.

Por los costados, Roberto Alvarado es el que Aguirre no cambia para nada por derecha, mientras que por izquierda podría ir Julián Quiñones, para aprovechar su velocidad y potencia físicas ante un equipo sudafricano que justo tiene eso como principales virtudes.

El delantero centro, sin ninguna duda, será Raúl Alonso Jiménez, quien apenas firmó contrato con Wolverhampton para volver por dos temporadas.

"Hay que romper la estadística: Javier Aguirre:"

México es el país que más partidos inaugurales ha disputado en la historia de las Copas del Mundo con un total de siete; lo malo es que ninguno de ellos los ha ganado.

A lo largo de sus presentaciones en este rubro, el Tricolor ha perdido cinco encuentros y solo empatado dos, por lo que es un historial bastante malo para el representativo nacional.

Por ello, el entrenador nacional se refirió en el día previo al juego que es una obligación acabar con esa racha en esta nueva oportunidad.

"Hay que romper esa estadística. O intentarlo por lo menos. No tenía ni idea (de ese dato); pero es parte de la historia, se los comentaré a los chavos (jugadores), es un buen dato. Decirles que es otro motivo más por el cual hay que salir a ganar el partido. Esperemos romper con esa estadística", sentenció Aguirre.

Partidos Inaugurales del Tri en los Mundiales

Uruguay 1930: Francia 4 - 1 México

Brasil 1950: Brasil 4 - 0 México

Suiza 1954: Brasil 5 - 0 México

Suecia 1958: Suecia 3 - 0 México

Chile 1962: Brasil 2 - 0 México

México 1970: México 0 - 0 Unión Soviética

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1 - 1 México

México/EE.UU./Canadá 2026: México vs. Sudáfrica: a disputarse

Inauguración de una hora: Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández y más

Antes del partido, se efectuará una ceremonia de inauguración que durará hora y media y que comenzará a las 11:00 de la mañana. En ella estarán artistas latinoamericanos como Shakira y J Balvin, además de Belinda y Maná.

Aunado a ello, Alejandro Fernández cantará el himno nacional mexicano, en lo que seguramente será un momento muy emotivo para todo el público.

Corea del Sur se mide a Chequia en GDL

También la jornada inaugural comprende el segundo juego de esta Copa del Mundo, que también pertenece al Grupo A entre Corea del Sur y Chequia.

Este encuentro se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara, por lo que también habrá que estar muy pendiente de los otros dos rivales de México en esta fase de grupos.