¿Qué uniforme usará el Tri en el Mundial 2026 contra Ecuador?

Hay colores que trascienden la moda y se convierten en una identidad. El verde de la Selección Mexicana es precisamente eso.

Es por ello que, cuando el balón ruede en el Estadio Ciudad de México por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el Tri saltará a la cancha con su indumentaria clásica, la misma que ya vistió en el debut contra Sudáfrica y que ahora volverá a lucir frente a Ecuador.

Variedad de uniformes durante la fase de grupos

En este duelo que promete tensión y pasión desbordada, el conjunto azteca, al fungir como local administrativamente, ha tenido el privilegio de elegir su indumentaria para el enfrentamiento ante el cuadro sudamericano.

La decisión no fue casual, pues el verde es el color de la historia, el de las noches épicas, el que ha acompañado a generaciones enteras en los momentos de gloria y también en los de frustración.

Y en esta ocasión, la apuesta es aprovechar todas las condiciones de local y teñir las gradas del inmueble capitalino con la misma tonalidad que los jugadores llevan en el ADN.

Durante la fase de grupos, el Tri alternó tres uniformes distintos, como si buscara en cada cambio un nuevo destino.

Inició la justa mundialista con la clásica casaca verde, la que evoca los tiempos de los grandes mitos y las aficiones que hicieron temblar los estadios.

Luego vino la indumentaria negra del tercer uniforme ante Corea del Sur, una apuesta más sobria, pero igual de imponente.

Finalmente, cerró la primera etapa vestido de blanco frente a Chequia, un guiño a la pureza de un juego que siempre ha sido suyo.

Pero ahora, en la antesala de la eliminación directa, el Tri regresa a sus raíces, a ese verde que no solo es un color, sino un sentimiento compartido por millones de mexicanos.

No es casualidad que el jersey verde del combinado nacional se haya consolidado como el más vendido de esta Copa del Mundo, con más de 5 millones de réplicas colocadas en el mercado.

Esa cifra no habla solo de moda o mercadotecnia; habla de pertenencia, de una afición que se viste de esperanza cada cuatro años y que ahora, en casa, quiere ver a su equipo brillar con esa luz esmeralda.

La selección de Ecuador, que llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros lugares, encontrará frente a frente a un rival que no solo juega con 11 jugadores, sino con todo un país que respira verde.

El Estadio Ciudad de México, con su capacidad para hacer vibrar el alma de cualquier equipo visitante, será el escenario donde México buscará escribir el siguiente capítulo de su historia mundialista, vestido con el uniforme que mejor le acomoda.

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