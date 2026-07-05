México enfrenta a Inglaterra por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO
México pierde 3-2 contra Inglaterra, queda fuera del Mundial 2026
Por: Redacción Ovaciones
Mientras miles de aficionados se preparan para apoyar a la Selección Mexicana, la emoción por el partido México vs Inglaterra ya se vive en distintos puntos de la Ciudad de México.
Además de la pantalla gigante instalada en el Zócalo capitalino, decenas de espacios públicos y las 16 alcaldías transmitirán el encuentro, por lo que se espera una importante concentración de seguidores para alentar al Tricolor en este duelo de octavos de final del Mundial 2026.
La expectativa es máxima, pues México se juega su pase a los cuartos de final frente a una de las selecciones que se mantienen fuerte en el torneo.
En Ovaciones te contamos todos los detalles del México vs Inglaterra EN VIVO, las alineaciones, el minuto a minuto, cómo se vive el partido en el Fan Fest, las mejores jugadas y todo lo que ocurra durante este esperado encuentro del Mundial 2026.
Segundo tiempoJul. 05, 2026 08:20
Por: Jazmín Rodríguez
- 20:05 - Comienza el segundo tiempo
- 20:08 - Inglaterra se queda con 10, tras una tarjeta roja
- 20:20 - Penal a favor de Inglaterra
- 20:22 - Gol de Inglaterra, Harry Kane tira el penal
- 20:30 - Tarjeta amarilla para Harry Kane luego que el árbitro marcó penal a favor de México
- 20:31 - Gol de Raúl Jimémez
- 20:32 . Pausa de hidratación
- 20:41 - México intenta un par de jugadas pero no logra concretar los goles
- 20:50 - Después de varios intentos del equipo mexicano, Álvaro Fidalgo intenta un tiro de media cancha pero se queda en las manos del portero ingles
- 20:50 - Sale Harry Kane como cambio
- 21:04 - Termina el partido. México queda fuera del Mundial 2026.
Inicia el encuentroJul. 05, 2026 07:00
Por: Jazmín Rodríguez
- 19:05 - Inicia el partido
- 19:06 - Tarjeta amarilla para Declan Rice por una falta contra Romo
- 19:08 - Tiro libre para Inglaterra
- 19:10 - Los jugadoes discuten por una presunta falta de Erick Lira
- 19:13 - Tiro de esquina a favor de Inglaterra
- 19:20 - Raúl Jimenez remató de cabeza y el portero de Inglaterra la saca
- 19:21 - Tiro de equina a favor de México, pero no logran concretar jugadas
- 19:24 - Gilberto Mora intenta jugada que no logra llegar a la portería
- 19:24 - Falta a favor de Inglaterra
- 19:25 - Inglaterra llegó a la portería mexicana que termina en tiro de esquina a su favor
- 19:27 - Pausa de hidratación
- 19:30 - Inglaterra intentó un tiro a la portera de Rangel pero el portero mexicano controló
- 19:32 - Jorge Sánchez y Gilberto Mora intentan jugada que no logran concretar
- 19:36 - Romo intenta un disparo de media distancia pero se va por arriba de la portería de Inglaterra
- 19:41 - Gol de Inglaterra
- 19:45 - Gol de Inglaterra
- 19:46 - Gol de México, Quiñones devuelve el aliento a los mexicanos
- 19:48 - México intenta con un tiro de Raúl Jiménez
- 19:48- México intenta dos tiros que son rechazados por la defensa inglesa
- 19:49 - Tiro de esquina a favor de México
Inicia el protocolo de la FIFAJul. 05, 2026 06:47
Por: Jazmín Rodríguez
México tiene su última partido en este Mundial 2026. Los jugadores de la Selección Nacional y de Inglaterra, saltan a la chanca para entonar los himnos nacionales.
Partido retrasado; tormenta eléctrica no cedió y México vs. Inglaterra iniciará a las 19:00Jul. 05, 2026 05:28
Por: José Andrés Díaz
Una vez más la tormenta le pegó a la Copa del Mundo en la capital del país, porque el juego entre México e Inglaterra se jugará a las 19:00 horas.
FIFA informó oficialmente la modificación del silbatazo inicial debido a los relámpagos y la lluvia en las inmediaciones del Estadio Azteca.
Así que igual que el martes ante Ecuador, el duelo no se jugará a la hora que estaba estipulada originalmente y ya se retrasó por una hora.
De por sí el tema del horario había dado mucho de qué hablar en los días previos, justo porque FIFA intentó modificarlo a las 12:00 horas.
Precisamente para evitar riesgo de tormenta eléctrica y que el juego se disputara sin mayores contratiempos. Sin embargo, la intención se filtró y vinieron las protestas por parte de ambos equipos, tanto el mexicano como el inglés.
Así que se tuvo que regresar a este horario de las 18:00 con tormenta y justo por ella, una vez más el juego no se disputará en punto sino hasta las 19:00.
Y es que la tormenta vaya que se dejó venir con todo en el Azteca y sus alrededores, por lo que la gente llegó con sombrillas, impermeables, ropa de lluvia y demás para protegerse.
Pero Tláloc es bastante fuerte en esta tierra en esta época del año y a él nadie le puede ganar; así que hasta que pase su furia se juega el partido.
Zócalo alcanza el lleno total; Autoridades redirigen a aficionados al Monumento a la RevoluciónJul. 05, 2026 04:35
Por: Pilar Mansilla
El Gobierno de la Ciudad de México cerró el acceso al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino al alcanzar su capacidad máxima de asistentes y pidió a quienes aún buscan un espacio para seguir el partido entre México e Inglaterra trasladarse al Monumento a la Revolución, donde continúa la transmisión gratuita del encuentro.
La administración capitalina difundió un aviso en el que confirmó el lleno total de la Plaza de la Constitución y recomendó a la afición dirigirse a esa sede alterna para evitar mayores aglomeraciones en el Centro Histórico, donde desde varias horas antes del inicio del encuentro se registró una intensa concentración de personas.
La medida forma parte del operativo implementado para garantizar condiciones de seguridad durante los octavos de final del Mundial 2026, luego de que miles de aficionados comenzaron a llegar al Zócalo desde la tarde para asegurar un lugar frente a las pantallas gigantes.
Las autoridades mantienen el despliegue de personal de seguridad, protección civil, movilidad y servicios de emergencia tanto en el Centro Histórico como en las distintas sedes habilitadas para la transmisión pública de los partidos, con el objetivo de prevenir incidentes y facilitar el flujo de asistentes.
El llamado a trasladarse al Monumento a la Revolución busca distribuir la afluencia de personas entre los distintos festivales futboleros organizados por el Gobierno capitalino y evitar que la saturación del Zócalo represente un riesgo para quienes pretendían ingresar conforme se acerca el inicio del encuentro de la selección mexicana.
¿Se suspende o atrasa México vs Inglaterra por las lluvias?Jul. 05, 2026 04:18
Por: Redacción Ovaciones
De acuerdo con el protocolo oficial de la FIFA, un partido únicamente puede suspenderse o retrasarse de manera temporal cuando existe riesgo por actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio.
Si un rayo es detectado dentro del radio de seguridad establecido, todas las actividades se detienen durante 30 minutos, tiempo en el que los asistentes deben permanecer en zonas seguras.
Si durante ese periodo vuelve a registrarse otra descarga eléctrica, el conteo comienza nuevamente desde cero.
Una vez que las condiciones mejoran, los aficionados pueden regresar a sus lugares y los equipos disponen de 15 minutos de calentamiento antes de reanudarse el encuentro.
Hasta el momento, el México vs Inglaterra mantiene su horario programado, aunque las autoridades y la FIFA continúan con el monitoreo meteorológico y han pedido a los aficionados seguir únicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el desarrollo del partido.
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Lluvias azotan la CDMX previo al México vs InglaterraJul. 05, 2026 03:51
Por: Redacción Ovaciones
Las lluvias en la CDMX comenzaron a intensificarse horas antes del esperado México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026, lo que encendió las alertas tanto dentro como fuera del Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con los pronósticos de autoridades meteorológicas, durante la tarde de este domingo se esperan chubascos, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, condiciones que también podrían afectar a los miles de aficionados que seguirán el encuentro desde el Zócalo, las alcaldías y otros puntos de reunión en la capital.
Ante este escenario, la FIFA activó el protocolo de monitoreo por tormenta eléctrica y mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones del clima.
El organismo establece que, si se detecta un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido debe detenerse de inmediato para resguardar a jugadores, árbitros, personal y aficionados.
Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones por posibles encharcamientos, descargas eléctricas y fuertes vientos.
Seguridad reforzada para México vs Inglaterra decomisa más de mil bebidas alcohólicasJul. 05, 2026 02:11
Por: Pilar Mansilla
A cinco horas del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, el Gobierno de la Ciudad de México intensificó el operativo de vigilancia en los principales puntos de concentración de aficionados, donde hasta las 13:00 horas había decomisado y destruido mil 100 latas y 18 botellas de bebidas alcohólicas, además de retirar 153 comercios instalados sobre la vía pública.
La Secretaría de Gobierno informó que las acciones se concentraron en el corredor conformado por Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y la avenida Juárez, con el propósito de inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos antes del encuentro programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
¡Adiós a los puestos ambulantes!
Como parte del despliegue también fueron retirados 153 comercios que obstruían el libre tránsito de peatones y aficionados en las zonas de mayor afluencia, a fin de facilitar la movilidad y reducir riesgos durante las horas previas al partido.
La dependencia indicó que el operativo permanecerá activo durante el resto de la jornada para mantener el orden, prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad para las miles de personas que acudirán al encuentro mundialista y a los distintos puntos habilitados para seguir el partido en la capital.
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