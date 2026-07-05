México pierde 3-2 contra Inglaterra, queda fuera del Mundial 2026

Jul. 05, 2026 05:28

Una vez más la tormenta le pegó a la Copa del Mundo en la capital del país, porque el juego entre México e Inglaterra se jugará a las 19:00 horas.

FIFA informó oficialmente la modificación del silbatazo inicial debido a los relámpagos y la lluvia en las inmediaciones del Estadio Azteca.

Así que igual que el martes ante Ecuador, el duelo no se jugará a la hora que estaba estipulada originalmente y ya se retrasó por una hora.

De por sí el tema del horario había dado mucho de qué hablar en los días previos, justo porque FIFA intentó modificarlo a las 12:00 horas.

Precisamente para evitar riesgo de tormenta eléctrica y que el juego se disputara sin mayores contratiempos. Sin embargo, la intención se filtró y vinieron las protestas por parte de ambos equipos, tanto el mexicano como el inglés.

Así que se tuvo que regresar a este horario de las 18:00 con tormenta y justo por ella, una vez más el juego no se disputará en punto sino hasta las 19:00.

Y es que la tormenta vaya que se dejó venir con todo en el Azteca y sus alrededores, por lo que la gente llegó con sombrillas, impermeables, ropa de lluvia y demás para protegerse.

Pero Tláloc es bastante fuerte en esta tierra en esta época del año y a él nadie le puede ganar; así que hasta que pase su furia se juega el partido.



