México presume 4 mil canchas y alista Mundial Social 2026

A una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México aseguró que cumplió los compromisos acordados con la FIFA y presentó los avances del llamado Mundial Social, una estrategia que busca aprovechar el torneo para impulsar el deporte, la salud y la recuperación de espacios públicos en todo el país.

La coordinadora de los trabajos para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, afirmó que México llega listo al inicio de la competencia tras completar procesos en materia migratoria, infraestructura aeroportuaria, permisos laborales, seguridad y atención a visitantes.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cuevas sostuvo que las acciones no se limitarán a los partidos que albergarán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El objetivo, dijo, es que el impacto del Mundial permanezca en comunidades de todo el país mediante espacios deportivos y programas sociales.

Más de 4 mil canchas para el Mundial Social

Uno de los principales proyectos es la construcción y rehabilitación de 4 mil 208 canchas de fútbol en coordinación con gobiernos estatales, municipios y dependencias federales.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene a su cargo mil 200 espacios, de los cuales 799 son nuevas canchas y 401 corresponden a rehabilitaciones. La inversión destinada a este programa asciende a 2 mil millones de pesos.

La titular de Sedatu, Edna Vega, informó que 671 canchas ya se encuentran terminadas y que otras 475 quedarán listas durante los próximos días. El resto avanza en distintas etapas de construcción, con algunos ajustes derivados de las lluvias registradas en varias regiones del país.

Cuevas también reportó avances en la creación de murales comunitarios y jornadas de recuperación de espacios públicos vinculadas al Mundial Social, con participación de gobiernos estatales, institutos de juventud y organizaciones locales.

Salud busca aprovechar el impulso del torneo

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la dependencia ha utilizado la preparación mundialista para impulsar campañas permanentes de prevención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Según explicó, la estrategia arrancó con 130 actividades y actualmente suma más de 3 mil 300 acciones de promoción de la salud en todo el país, con una participación superior a 750 mil personas.

Entre las actividades desarrolladas figuran torneos comunitarios, caminatas, clases de fútbol, competencias deportivas y eventos dirigidos a personas con discapacidad, trabajadores del sector salud y jóvenes.

El Gobierno federal sostiene que la apuesta es que el Mundial 2026 deje algo más que estadios llenos durante unas semanas. La meta, según la administración de Sheinbaum, es convertir la fiebre futbolera en infraestructura, actividad física y programas comunitarios que permanezcan después del silbatazo final.