¿México puede ser campeón del Mundial 2026? La opinión de Iker Casillas sobre el Tri

La Selección Mexicana de Fútbol ha firmado la más gloriosa de sus actuaciones en una Copa del Mundo al arrasar con su grupo gracias a una racha perfecta de victorias. Y luego, continuó con su paso fulminante al pasarle por encima a Ecuador.

Con ello, puso fin a una maldición de 40 años sin avanzar en una ronda de eliminación directa. Pero ahora, tendrá que vencer a Inglaterra para mantener vivo el sueño mundialista.

El Tri de Javier Aguirre ha ganado sus cuatro partidos disputados al momento con su portería imbatida con ocho goles a favor, un promedio de dos anotaciones por juego y ninguno encajado.

Números imponentes, pero que para una leyenda como Iker Casillas, no son suficientes para considerar a México como contendiente al título en el Mundial 2026.

Las opiniones de Iker Casillas sobre los favoritos al título mundialista

“A mí me encantaría (que México se coronara). Claro que sí, también hay que firmarlo, pero bueno, a México lo veo un poco más complicado del resto”, reconoció el ex guardameta.

Lo anterior lo dijo durante su presentación en la CDMX como nuevo brand ambassador de la app eSIM, Saily, evento en el que no dudó en nombrar a Hugo Sánchez como su jugador mexicano favorito de todos los tiempos.

"Si no gana España, me gustaría que ganase Inglaterra. Pero, creo que sería Francia, es un equipo bastante bueno. Creo que a Argentina todavía no le hemos visto quizá un rival complicado, y encima ahora tiene un camino bastante fácil para llegar a semifinales. Pero si tuviese que elegir un equipo, sería Francia”, continuó.

Javier Aguirre ha demostrado que no se equivocó al solicitar una concentración larga previo al inicio del Mundial. En ese tiempo, ha amalgamado a su grupo de tal forma que lo ha convertido verdaderamente en una familia.

Y, hasta ahora, también la fortuna ha jugado de su lado, una cualidad que para Casillas es primordial en la búsqueda de un cetro de esta índole.

“En este caso, apretar mucho los dientes, esforzarse mucho y tener suerte. Ganar el Mundial también te conlleva todo eso. Pero no es fácil, no es fácil. Tienes que tener un buen equipo y luego, que todo lo que hay alrededor también sume y te lleven por ambas.Pues aquí hay otra, pero lo más que puedes hacer para ganar un Mundial”, explicó sobre lo que necesita México para coronarse.

Iker Casillas, leyenda viviente del Real Madrid y la Selección Española, platicó en exclusiva con Espartanas MX durante el gran evento organizado por la marca Saily



?? Iker habló de la Selección Mexicana y le envió un consejo



Iker, que lo ganó absolutamente todo como… pic.twitter.com/7PNcTxaEf2 — Espartanas MX (@espartanasmx) June 30, 2026

La Copa del Mundo 2026 ha traído consigo diversas sorpresas, como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay o el nuevo golpe de Marruecos con Países Bajos como su nueva víctima. O incluso la racha perfecta de México. Aunque para el portero campeón en Sudáfrica 2010 con La Roja, es algo típico de este tipo de torneos en condiciones tan particulares.

“Sí, sí me parece normal. Yo creo que también influye mucho el clima. Aparte de la calidad de los jugadores o de los equipos, también influye mucho el entorno, el calor. No es lo mismo cuando tienes que jugar en Boston o en Nueva York que aquí. Yo creo que eso se nota bastante. Todo influye, es verdad, todo influye. Puedes tener mucha calidad, pero si te pones en un partido a las 11:00 de la mañana y juegas contra una selección que sabe perfectamente sufrir con el calor y tal, como puede ser una selección africana, no puede pasar una noche”, desmenuzó.

España se enfrentará con Austria en la ronda de dieciseisavos de final en la Copa del Mundo, luego de haber tenido la oportunidad de cerrar la fase de grupos la semana pasada en Guadalajara, Jalisco, con un triunfo sobre Uruguay. Pero así como Iker ha dudado de que el Tri tenga lo suficiente para coronarse, tampoco ve en la Furia esa madera de campeones.

“España está para meterse en semifinales. Yo creo que es una de las favoritas. Tienes que demostrarlo ahora. Todavía no lo he visto la España que todo el mundo conoce, pero yo estoy convencido que el hombre seleccionador, que es muy, muy bueno, va a sacar mucho más de mi método de jugadores”, finalizó.