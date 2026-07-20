El legado del Mundial: más escuelas de futbol en México

La Copa Mundial de Futbol 2026 terminó con la coronación de un nuevo campeón y una ceremonia que reunió a las principales figuras del balompié internacional.

Horas después del cierre del torneo, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó cuál considera que debe ser el verdadero legado para México: convertir la euforia que dejó el campeonato en miles de nuevos niños y jóvenes practicando futbol.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el éxito del Mundial no debe medirse únicamente por la organización, la asistencia a los estadios o la derrama económica.

Afirmó que el siguiente paso consiste en ampliar las escuelas de futbol y fortalecer la infraestructura deportiva comunitaria para que el interés que despertó la competencia se traduzca en una mayor participación de las nuevas generaciones.

Detalles confirmados de la ceremonia de clausura y participación oficial

Sheinbaum explicó que el objetivo es facilitar el acceso al deporte desde edades tempranas y aprovechar el impulso social que dejó la Copa del Mundo para fomentar hábitos saludables, detectar talento y abrir más espacios para la práctica del futbol en todo el país.

El anuncio llegó un día después de la ceremonia de clausura celebrada en el MetLife Stadium, donde la FIFA entregó las medallas a los finalistas y otorgó los reconocimientos individuales que distinguen a los mejores protagonistas del torneo.

La premiación reunió a dirigentes del organismo rector del futbol mundial y a representantes de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo.



La premiación reunió a dirigentes del organismo rector del futbol mundial y a representantes de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo. Foto: EFE

Como parte del protocolo, Sheinbaum participó en la ceremonia junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una imagen que marcó el cierre del primer Mundial organizado de manera conjunta por tres naciones.

La presidenta también relató que durante la ceremonia sostuvo conversaciones con Trump, Carney y el rey Felipe VI de España, aunque insistió en que el recuerdo más importante que debe dejar la competencia está dentro de las canchas y no en los encuentros diplomáticos.

Escuela deportiva

El planteamiento abre una nueva etapa para el futbol mexicano. Después de que millones de aficionados siguieron durante un mes los partidos del Mundial y de que el país volvió a colocarse en el escaparate internacional como sede de la máxima competencia del balompié.

El Gobierno federal busca trasladar ese entusiasmo a parques, unidades deportivas y centros comunitarios mediante una red más amplia de escuelas de futbol.

La apuesta también pretende que el Mundial no quede reducido a un recuerdo de grandes partidos o estadios llenos.



La apuesta también pretende que el Mundial no quede reducido a un recuerdo de grandes partidos o estadios llenos. Foto: Cuartoscuro

La intención, dijo Sheinbaum, es que la generación de niñas y niños que vivió la Copa del Mundo encuentre más espacios para entrenar, competir y desarrollar su talento, con la expectativa de que el próximo gran referente del futbol mexicano comience su historia en una de esas canchas.