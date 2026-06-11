México rompió la estadística; por fin ganó un partido inaugural pero le faltó para golear a Sudáfrica

México rompió la estadística. Por primera vez en su historia ganó un juego inaugural de Copa del Mundo, al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026, disputado en el Estadio Ciudad de México.

Pero dejó la clara sensación de que debió meter más goles ante un rival que estaba para ser aplastado y que muy probablemente acabará último en este sector.

Ahora, México deberá enfocar las baterías en Corea del Sur, el que será su segundo rival del Grupo A y que enfrentará el próximo jueves en Guadalajara, en el partido que pinta para ser el más bravo de la primera fase.

Cuarenta años pasaron para que México volviera a jugar un partido de Copa del Mundo en el mítico Estadio Azteca que hoy por decisión de FIFA tiene ese otro nombre, pero que no por eso deja de ser majestuoso y que en cada piedra que lo construye, tiene historia de futbol pura.

Impulsado por la atmósfera mundialista y el empuje de un Coloso de Santa Úrsula vestido completamente de verde con más de 80 mil almas, la Selección Mexicana salió a su cita con la historia, en la que el objetivo además de iniciar con el pie derecho esta Copa del Mundo, era romper con la estadística de no haber podido ganar un partido inaugural tras siete ocasiones.

Raúl Jiménez celebra su gol.

Foto: Aracely Martínez

Con ese potente impulso, el Tricolor salió a devorarse a Sudáfrica y apenas a los cuatro minutos, un centro de Israel Reyes fue rematado por Raúl Jiménez, lo cual hizo que el arquero Ronwen Williams se empleara a fondo; la visita comenzaba a sentir el rigor demasiado temprano.

Cinco minutos más duró la resistencia de los Bafana Bafana. Error en la salida sudafricana; Erik Lira, quien le ganó la titularidad a Edson Álvarez en la contención, se avivó y recuperó una pelota en tres cuartos de cancha.

Cedió para Julián Quiñones, quien controló el esférico, se perfiló y sacó un riflazo que se le fue entre las piernas al arquero para así poner el 1-0, además del primer gol de esta Copa del Mundo.

Quiñones piensa la jugada de gol.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

De tal forma que el delantero del Al Qadisiya de Arabia Saudita, mostró que atraviesa una grandísima forma y se estrenó como anotador de la Selección Mexicana en un Mundial.

El Estadio Ciudad de México, ahora tres veces sede inaugural, rugió de júbilo más fuerte que nunca, ya que sabía que los ojos del planeta estaban encima de él. No cualquier día se grita y festeja un gol en este torneo.

La afición nacional tenía hambre de alegrías, de festejar una y otra y otra vez todos los goles que fueran posibles; pero a esta Selección le hace falta mejorar muchísimo la contundencia.

Tan solo en el primer tiempo, el Tri tuvo al menos tres acciones más para agrandar su ventaja y tener una inauguración a manos llenas, que dejara satisfecho a todos con un marcador aplastante.

Pero más goles no llegaron en la parte inicial. Álvaro Fidalgo metió un centro que Raúl Jiménez no alcanzó a desviar y el arquero Ronwen Williams sacó de último momento.

Después, Julián Quiñones reventó el poste en un tiro que tuvo a placer y se le negó el doblete, además de que en los últimos minutos de los primeros 45', Brian Gutiérrez definió mal una buena jugada en ofensiva.

El juego jamás se le puso complicado a México; Sudáfrica mostró que es un equipo bastante débil y si no mejora para sus próximos dos partidos, será un cheque al portador.

Selección de Sudáfrica intenta jugadas contra México.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Para colmo de los Bafana Bafana apenas a los cinco minutos de haber iniciado el segundo tiempo, en una jugada a velocidad, Brian Gutiérrez ya se escapaba solo, pero Sphephelo Sithole le hizo infracción como último hombre.

El silbante brasileño Wilton Sampaio, no dudó en sacarle la tarjeta roja y a partir del 50', Sudáfrica jugaba ya con diez hombres. Era el momento para que México se fuera con todo al ataque en busca de meter más goles.

Pero a medida que pasaron los minutos, la gente comenzó a desesperarse, porque México con superioridad numérica, no aprovechaba para arrollar a un muy débil equipo sudafricano que lo más peligroso que tuvo, fue en la primera parte con una jugada en la que el arquero Raúl Rangel salió mal y dejó la pelota a la deriva, aunque al final no pasó nada.

En una Copa del Mundo, los goles a favor pueden ser la diferencia de avanzar en primero o segundo lugar de grupo, e incluso de quedar o no eliminado.

Por ello era que este juego era sumamente importante que México lo aprovechara para tener un buen colchón dentro del Grupo A, sobre todo porque Corea del Sur y Chequia, son rivales muchísimo más complicados.

México no aprovechaba la gran diferencia de niveles que había en el campo y se sabe que en la capital la gente se le torna en contra rápido. Por fortuna para este equipo nacional, apareció quien debía hacerlo.

Al 67', Roberto Alvarado alzó la cara, vio que el nueve de referencia entraba solo al área y le puso una pelota exacta; ahí se levantó Raúl Alonso Jiménez, para meter un testarazo imposible para el arquero Williams, quien solo siguió la trayectoria de la pelota.

Con lágrimas de júbilo el delantero del Tri, quien esta semana firmó de vuelta con los Wolves, festejó a sus 35 años su primer gol en Copas del Mundo, luego de tres Mundiales en los que no pudo marcar, ya que en Brasil 2014 y Rusia 2018 no fue titular, mientras que en Qatar 2022 llegó muy disminuido por una pubalgia.

Todavía había tiempo para que el Tri fuera por un gol más que le diera una importante diferencia de goles dentro del grupo. Máxime, cuando Sudáfrica se quedó con nueve hombres por la expulsión de Themba Zwane al 84'.

En los últimos minutos del juego, Javier Aguirre aventó a dos de los chavos: a Gilberto Mora y a Armando Hormiga González, a quienes el público recibió con singular alegría y mucha expectativa.

Al partido le agregaron siete minutos y había chance de ese gol más, pero lo que sucedió fue que en una descolgada sudafricana, César Montes cometió una clara infracción y el silbante brasileño lo expulsó por considerar que fue último hombre.

Una baja muy sensible para México, sobre todo porque la próxima semana se medirá a Corea del Sur en Guadalajara, y el equipo asiático puede considerarse como el rival más fuerte en el sector.

Habrá que ver cómo reemplaza el Vasco la baja del Cachorro Montes; una buena opción será mover a Israel Reyes a la central y poner a Jorge Sánchez en la lateral derecha, pero eso ya se verá.

Por lo pronto, México consiguió sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y pudo acabar con esa racha de siete juegos inaugurales sin ganar. Sin embargo, fue un partido en el que claramente el Tricolor debió hacer muchísimo más en el marcador con todo el escenario a favor y no lo pudo conseguir. A ver si eso no le cuesta el primer lugar del grupo en sus siguientes juegos.