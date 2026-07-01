México tiene rival: estas son las figuras que Inglaterra traerá al Azteca

¡México tiene rival!

El próximo domingo 5 de julio la selección de Inglaterra vendrá a la Ciudad de México a enfrentar a los nacionales en la fase de octavos del Mundial 2026.

Tras vencer a República del Congo 2-1, Inglaterra viajará a las inmediaciones del Estadio Azteca para definir su permanencia en la justa mundialista, por ello en Ovaciones te contamos quiénes son los perfiles a seguir en este encuentro.

¿Quiénes son las figuras de Inglaterra?

Harry Kane: Delantero centro y máximo goleador histórico. Juega en el Bayern de Múnich . Es el principal referente de ataque del equipo nacional.

Delantero centro y máximo goleador histórico. Juega en el . Es el principal referente de ataque del equipo nacional. Bukayo Saka: Extremo del Arsenal FC. Es veloz, hábil y clave por la banda derecha.

Extremo del Es veloz, hábil y clave por la banda derecha. Jude Bellingham: Mediocampista ofensivo del Real Madrid . Destaca por su fuerza, visión de juego y llegada al área.

Mediocampista ofensivo del . Destaca por su fuerza, visión de juego y llegada al área. Phil Foden: Centrocampista del Manchester City . Es muy creativo y tiene un gran control del balón.

Centrocampista del . Es muy creativo y tiene un gran control del balón. Jordan Pickford: Portero titular del Everton. Aporta seguridad y experiencia bajo los tres postes.