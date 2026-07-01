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México tiene rival: estas son las figuras que Inglaterra traerá al Azteca

El próximo domingo 5 de julio México se juega su permanencia en el Mundial 2026, por ello recopilamos los perfiles a seguir

Inglaterra tiene figuras importantes que se enfrentarán a los mexicanos en octavos de final. Foto: MexSport
Inglaterra tiene figuras importantes que se enfrentarán a los mexicanos en octavos de final. Foto: MexSport

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Jazmín Rodríguez

¡México tiene rival! 

El próximo domingo 5 de julio la selección de Inglaterra vendrá a la Ciudad de México a enfrentar a los nacionales en la fase de octavos del Mundial 2026

Tras vencer a República del Congo 2-1, Inglaterra viajará a las inmediaciones del Estadio Azteca para definir su permanencia en la justa mundialista, por ello en Ovaciones te contamos quiénes son los perfiles a seguir en este encuentro. 

¿Quiénes son las figuras de Inglaterra

  • Harry Kane: Delantero centro y máximo goleador histórico. Juega en el Bayern de Múnich. Es el principal referente de ataque del equipo nacional.
  • Bukayo Saka: Extremo del Arsenal FC. Es veloz, hábil y clave por la banda derecha.
  • Jude Bellingham: Mediocampista ofensivo del Real Madrid. Destaca por su fuerza, visión de juego y llegada al área.
  • Phil Foden: Centrocampista del Manchester City. Es muy creativo y tiene un gran control del balón.
  • Jordan Pickford: Portero titular del Everton. Aporta seguridad y experiencia bajo los tres postes.
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Harry Kane, goleador ante el Congo.
Foto: MexSport

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