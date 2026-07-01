México tiene rival: estas son las figuras que Inglaterra traerá al Azteca

El próximo domingo 5 de julio la selección de Inglaterra vendrá a la Ciudad de México a enfrentar a los nacionales en la fase de octavos del Mundial 2026.
Tras vencer a República del Congo 2-1, Inglaterra viajará a las inmediaciones del Estadio Azteca para definir su permanencia en la justa mundialista, por ello en Ovaciones te contamos quiénes son los perfiles a seguir en este encuentro.
¿Quiénes son las figuras de Inglaterra?
Harry Kane: Delantero centro y máximo goleador histórico. Juega en el Bayern de Múnich. Es el principal referente de ataque del equipo nacional.
Bukayo Saka: Extremo del Arsenal FC. Es veloz, hábil y clave por la banda derecha.
Jude Bellingham: Mediocampista ofensivo del Real Madrid. Destaca por su fuerza, visión de juego y llegada al área.
Phil Foden: Centrocampista del Manchester City. Es muy creativo y tiene un gran control del balón.
Jordan Pickford: Portero titular del Everton. Aporta seguridad y experiencia bajo los tres postes.
Harry Kane, goleador ante el Congo. Foto: MexSport