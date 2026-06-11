"México tuvo la pelota, pero no sabía qué hacer con ella", DT de Sudáfrica se lanza con el Tri

La Selección Mexicana de Futbol se adueñó por completo de la pelota en su victoria de 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Pero a pesar de presumir el 61% del control del esférico y generar 16 remates al arco, el Tri no reflejó del todo ese dominio. Al menos desde la óptica de Hugo Broos, entrenador de los Bafana Bafana.

Y es que de esos 16 remates, solo cinco fueron al arco, mientras que dos de ellos terminaron al fondo de la red. En el análisis del belga timonel de los sudafricanos, eso se debió a una falta de estrategia mexicana.

"Este nivel es el más alto, como debe ser en la Copa del Mundo. México tuvo la pelota, pero no sabía qué hacer con ella, el tema defensivo fue perfecto, nosotros corrimos, dimos todo. Tendremos que preparar algo importante en ofensiva, creo que hicimos un buen juego, pero repito, en este nivel, es difícil equivocarte y no pagarlo", lanzó en conferencia de prensa posterior al partido.

"No sé cómo sea, pero los primeros 20 minutos de la presión de México fueron completos, después fue parejo. No sabían qué hacer con el balón, lo jugaban en la defensa, esa es la respuesta, creo que jugamos bien y vamos a intentar volverlo a hacer así en el siguiente partido", insistió.

?? ¡Se acabó la maldición!



El Tri venció 2-0 a Sudáfrica y consiguió su primer triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles en una noche histórica en el Estadio Azteca. ? pic.twitter.com/JhKtByq85N — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

En la previa, el DT de 74 años de edad había dicho que transmitiría a sus jugadores sus sensaciones tras haber disputado como jugador en la Selección de Bélgica en el partido inaugural ante el Tri en 1986, con tal de contener su nerviosismo. Pero en la práctica, su discurso no causó el efecto deseado.