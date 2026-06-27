México va ante Ecuador en 16avos y buscará su pase a octavos en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana ya tiene definido a su rival en los 16avos de final, el cual será Ecuador, mismo que enfrentará en el Estadio Ciudad de México el próximo martes.

Luego de los resultados de este sábado, la llave se dio a conocer para el equipo de Javier Aguirre, con lo que los sudamericanos serán el contrincante del combinado nacional en busca de los octavos de final.

La escuadra ecuatoriana se logró clasificar como uno de los mejores terceros lugares, gracias a que derrotó en su último partido a Alemania, con lo que se aseguró un lugar en la siguiente ronda.

En tanto, México avanzó como primero del Grupo A, al conseguir una histórica fase de grupos y ganar los tres encuentros para terminar con nueve unidades.

Así que ya con el rival definido, el Cuerpo Técnico y el Vasco Aguirre, tienen unos días para preparar el encuentro y buscar el pase a la siguiente ronda.

De avanzar a octavos, México podría medirse a Inglaterra, también en el Coloso de Santa Úrsula, pero para ello, primero debe superar a un muy fuerte Ecuador.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! ?



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. #SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. ?? pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Se midieron en octubre pasado en Guadalajara

Hay un antecedente muy cercano entre México y Ecuador, el cual sucedió en la Fecha FIFA de octubre del año pasado, cuando jugaron un partido en Guadalajara.

El partido terminó empatado 1-1; en aquel encuentro, Germán Berterame abrió el marcador para el Tri apenas a los tres minutos, mientras que al 20' Jordy Alcívar igualó de penal.

Así que ambas escuadras ya se conocen muy bien, por lo que será un encuentro bastante disputado y de nervios para ambas aficiones, si bien México tiene ventaja por ser local.