Afición de México lanzó grito homofóbico durante juego ante Chequia

Por primera vez en la Copa del Mundo y durante un juego de la Selección Mexicana se escuchó el grito homofóbico por parte de la afición nacional, lo cual sucedió en los primeros minutos del juego ante Chequia.

Si bien no retumbó en el Estadio Ciudad de México, un sector de las tribunas sí lo lanzó luego de que se molestaron porque no marcaron una falta sobre Guillermo Martínez dentro del área.

Al estar lleno el Coloso de Santa Úrsula el ruido es ensordecedor, pero el grito no pasó desapercibido, por lo que el árbitro del encuentro, el argentino Yael Falcón Pérez, es muy probable que lo haya escuchado.

Sin embargo, el grito homofóbico fue pasado por alto, por lo que no se informó nada en las pantallas del estadio, acerca de esta conducta de los aficionados mexicanos.

? El "grito prohibido" reaparece en el México vs Chequia



El partido entre México y Chequia volvió a encender la polémica tras la aparición del grito sancionado por la FIFA, lo que podría traer consecuencias disciplinarias para la Selección Mexicana. pic.twitter.com/ZOueeXPtRX — Ovaciones (@ovaciones) June 25, 2026

El protocolo de FIFA indica si se efectúa el grito homofóbico y si hay reincidencia, las acciones del partido tienen que detenerse, pero el juego al menos después del primer grito no se detuvo hasta la primera pausa de rehidratación.

El mencionado grito ha sido un dolor de cabeza para la Federación Mexicana de Futbol por años, toda vez que no ha podido encontrar los protocolos para evitar que se repita desde las gradas.

Inclusive, la propia Femexfut recibió ya un castigo con Selección Mexicana por este respecto, toda vez que en el juego de preparación ante Ghana en Puebla a finales de mayo, una parte de las gradas fue clausurada debido a los gritos en los juegos ante Ecuador y Paraguay de las Fechas FIFA de octubre y noviembre del 2025 respectivamente.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.