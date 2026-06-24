Aguirre sorprende ante Chequia: Rangel repite titularidad

Javier Aguirre no mintió... al menos para su alineación titular ante Chequia; el Vasco mantuvo a Raúl Rangel en la portería de inicio en el tercer juego de México en esta Copa del Mundo.

El estratega del Tri ya había dicho que "no iba a regalar nada" y por ello no le dio opción al veterano arquero Guillermo Ochoa de 40 años de tener un partido de inicio en esta justa mundialista.

Aunque claro está que aún podría entrar en el segundo tiempo de este encuentro, quizá en los últimos minutos, siempre y cuando el juego lo permita.

#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ?



Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. #SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Gilberto Mora y Memote, titulares

Donde sí hay sorpresa en esta alineación, es en la decisión de poner a Gilberto Mora en la alineación titular en el mediocampo, en lugar del amonestado Brian Gutiérrez.

Morita ya había tenido minutos en este torneo, pero en este encuentro recibió su primera titularidad y deberá responderle al entrenador en el campo.

Y también en la posición de delantero centro con la entrada de Guillermo Martínez y su altura ante los defensas checos, en lugar de Raúl Alonso Jiménez.

A su vez, las titularidades de Mateo Chávez como lateral izquierdo, Edson Álvarez de contención y César Montes en la defensa quedaron confirmadas.

De tal forma que México saldrá con el siguiente once ante Chequia: Raúl Rangel en la portería, la pareja de centrales compuesta por César Montes e Israel Reyes.

Como lateral derecho Jorge Sánchez y por izquierda el mencionado Mateo Chávez. En mediocampo el contención es Edson Álvarez y como interiores Gil Mora y Luis Romo.

Adelante, el único cambio en el tridente ofensivo es con Guillermo Martínez en punta, mientras que Julián Quiñones y Roberto Alvarado se mantienen por los costados.

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