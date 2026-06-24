México vs Chequia: Elefante y delfín lanzan sus predicciones del resultado

Esta tarde, la Selección Mexicana se enfrenta contra la Selección de Chequia, su último rival del Grupo. Dicen por ahí, que es un rival difícil. Sin embargo, también se dice que el Tri nunca ha perdido en el Estadio Azteca. Pero eso se verá hasta las 19:00 de este miércoles 24 de junio.

Para estos momentos, ya empiezan las apuestas y las predicciones realizadas por conocedores, videntes y hasta animales, como es el caso del nuevo oráculo: El delfín Hidalgo, que se ha viralizado debido a sus pronósticos certeros, en los dos casos que ha jugado México.

Sin embargo, además del popular delfín, un elefante del zoológico Africam Safari en Puebla, también realizó su pronóstico y dado que acertó en el México vs Corea del Sur, en esta ocasión los ojos voltearon a verlo para ver si el Tricolor tendría oportunidad de avanzar sin derrota a los dieciseisavos de Final.

? sonido original - dolphindiscovery @dolphindiscovery ¡Hidalgo ya habló! Nuestro delfín vidente hizo su elección para el partido entre República Checa y México, y su predicción es clara: ¡gana México! ? ¿Será que Hidalgo vuelve a acertar? Déjanos tu marcador en los comentarios y acompáñanos a vivir toda la emoción de este gran encuentro. Hidalgo has spoken! Our psychic dolphin has made his prediction for the Czech Republic vs. Mexico match, and his choice is clear: Mexico wins! ? Will Hidalgo be right once again? Drop your score prediction in the comments and join us for all the excitement of this big match. #DolphinSoccerFest

¿Qué dice el delfín Hidalgo del partido México vs Chequia?

De acuerdo con un video publicado en redes sociales, uno de los entrenadores del delfín Hidalgo, le preguntó que quién creía que iba a ganar a lo que el animal acuático dio su veredicto. Algunos de los seguidores de la cuenta @dolphindiscovery en Instagram aplaudieron el resultado.

Cuando el joven le preguntó al delfín si creía que iba a ganar Chequia, a lo que este movió la cabeza a los lados "diciendo que no", mientras que cuando le preguntó si creía que México resultaría campeón, el mamífero acuático asintió con la cabeza en señal de afirmación.

Elefante predice triunfo de México sobre Chequia

En el caso del elefante del zoológico de Áfricam Safari, el gigante de la sabana tuvo que elegir comida detrás de las dos banderas que se enfrentarán esta noche a las 19:00 y el elefante eligió la bandera mexicana. Esto querría decir que también da como ganadora a la Selección Nacional en su predicción.