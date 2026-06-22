Javier Aguirre dará descanso ante Chequia y prepara rotaciones

Ya con el boleto a 16avos en la bolsa y el liderato del Grupo A también sin ningún riesgo, la Selección Mexicana inició este lunes sus entrenamientos con miras al juego ante Chequia este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

México busca paso perfecto en fase de grupos

Encuentro en el que el Tricolor buscará una marca histórica para el balompié nacional, ya que nunca antes se han podido ganar los tres partidos de la fase de grupos y terminarla con nueve unidades en una Copa del Mundo.

De ahí que sea un juego sumamente importante para el equipo que dirige Javier Aguirre, ya que más allá de que la siguiente ronda ya está asegurada, es un incentivo muy interesante el finalizar la primera ronda con paso perfecto.





Javier Aguirre prepara rotaciones para dosificar esfuerzos

Aunque habrá que ver qué tan importante es para el Vasco dicha posibilidad, porque para el juego ante los checos tiene planeado darle rotación a su equipo para dosificar esfuerzos y cargas físicas.

Por ello, ante el encuentro de este miércoles, de entrada habría un cambio en la lateral izquierda con Mateo Chávez en lugar del titular Jesús Gallardo, quien ha sido uno de los jugadores con mayor desgaste en el campo.

Gallardo ha jugado los 180 minutos posibles en esta Copa del Mundo tras dos juegos, por lo que Aguirre entiende que es la oportunidad para que Mateo juegue este encuentro y se muestre en una justa mundialista.

Mismo caso con Erik Lira, el mediocampista de contención es inamovible en el combinado nacional y ha disputado los 180 minutos ante Sudáfrica y Corea del Sur; Edson Álvarez se perfila para tomar su lugar, si bien el Machín jugó el pasado encuentro ante los coreanos pero como defensa central.

Posición en la que ya estará de regreso el zaguero César Montes, quien cumplió su juego de suspensión tras ser expulsado ante Sudáfrica en la inauguración y no pudo estar en el segundo juego del Grupo A disputado en Guadalajara.

Habrá que ver si adelante también hace alguna modificación, con la posibilidad de darle descanso ya sea a Raúl Jiménez o a Julián Quiñones, ya que ambos han sido titulares en los juegos previos, aunque también han salido de cambio.

Quizá sea oportunidad para que Santiago Giménez en punta, más Alexis Vega o César Huerta tengan chances por alguno de los costados; así que habrá que ver si este martes en conferencia de prensa, Javier Aguirre da alguna pista de lo que pondrá ante Chequia en el último juego antes de 16avos.

Cabe recordar que Chequia está obligado a sacar la victoria ante México si es que quiere seguir con vida en esta Copa del Mundo, por lo que el Tri tiene de su lado la no obligación de salir con todo al ataque, y bien puede dosificarse ya pensando en las rondas de eliminación directa.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.