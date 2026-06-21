Michal Sadílek y la última oportunidad de Chequia en el Mundial 2026 ante México: "Nos espera un hervidero verde"

Chequia lo sabe. El equipo lo siente en cada entrenamiento, en cada conversación entre compañeros, en cada mirada que cruzan con el cuerpo técnico.

El duelo contra México, en el emblemático Estadio Ciudad de México, no será un partido de fútbol cualquiera. Se trata de una prueba de fuego, un viaje al centro del infierno verde, donde el rugido de la afición local se convierte en un oponente más.

Michal Sadílek, como buen centrocampista del Slavia Praga, está dispuesto a enfrentar ese reto, aunque es consciente de lo que implica. La situación de la selección checa es delicada.

Después de dos encuentros en el Grupo A, el equipo suma apenas un punto. La derrota inicial ante Corea del Sur por 1-2 y el empate 1-1 contra Sudáfrica han dejado al conjunto europeo al borde del abismo.

Declaraciones de Michal Sadílek sobre el partido contra México

"Todavía nos duele muchísimo a todos no haber podido cerrar el segundo partido, que teníamos bien encaminado, con una victoria. Es una lástima, porque con una victoria tendríamos más tranquilidad interior", confesó Sadílek en su diario para la página de Facebook de la selección checa.

Esa tranquilidad interior, sin embargo, se ha esfumado. Ahora, solo queda una opción, y es ganar en el Azteca a toda costa.

El estadio que ha sido testigo de las hazañas más memorables del fútbol mundial, se prepara para recibir a un equipo que llega con la urgencia como única compañera. México, ya clasificado como líder del grupo tras dos victorias, juega en casa, con la euforia de todo un país a sus espaldas.

"Ya la semana pasada en Guadalajara, contra Corea, pudimos comprobar cómo vive México el torneo. Ahora vamos contra su equipo y en el Estadio Azteca, que estará a reventar, nos espera un hervidero verde", describió Sadílek.

"Pero esos son los partidos con los que sueñas, todo el mundo quiere vivir algo así. Para momentos como estos juegas al fútbol", abundó.

Sadílek, de 27 años, fue el autor del único gol checo ante Sudáfrica, un tanto que le devolvió a recuerdos de su infancia.

"Ni siquiera recuerdo bien lo que pasó por mi cabeza. Marcar un gol en un Mundial es algo con lo que quizás ni siquiera sueñas de niño", confesó.

Y añadió, con una dosis de nostalgia, que el estadio de Atlanta, con su techo cerrado y su césped híbrido, le trajo a la memoria los torneos juveniles en la ciudad eslovaca de Čadca, donde jugaba en una cancha de césped artificial cubierta por una estructura inflable.

El duelo contra México, sin embargo, no será un recuerdo amable. Será una batalla. El equipo checo necesita ganar sí o sí para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la fase eliminatoria, ya sea como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros.

"Ahora nos espera probablemente el mayor desafío posible: ganar en México. Vamos a hacer absolutamente todo lo posible para lograrlo y seguir adelante en el torneo", afirmó Sadílek con determinación. Y es que, aunque el camino se ha complicado, el equipo de Miroslav Koubek sigue con vida.

"Ellos están en euforia, tienen dos victorias, todo el país está alborotado. No habría nada más hermoso que triunfar allí. ¿Qué podría ser mejor en este torneo?

"Tenemos una tarea difícil por delante, pero seguimos en la pelea por el pase. Nos complicamos la situación, pero ya no hay donde esconderse y lo dejaremos todo en el Estadio Azteca. En México nos espera el infierno, pero vamos a pelear", continuó.

El entrenador, de 74 años, ha construido un equipo basado en la disciplina táctica y el trabajo colectivo. Pero ahora, más que nunca, necesitará también el coraje y la convicción de sus jugadores.

Sadílek confía en que el equipo ha aprendido de los errores cometidos en los primeros partidos, donde tomaron la delantera pero no supieron mantenerla.

"En ambos partidos nos adelantamos, lo cual es un excelente punto de partida, pero al final solo tenemos un punto. Tiene que servirnos de lección para ser más activos y quizás no tener en la cabeza solo el resultado parcial, aunque sea favorable", reflexionó.

"Ahora tenemos que evaluarlo todo correctamente y ya miramos hacia adelante. Concentración al cien por cien, atención absoluta, no dejar que nada nos desestabilice. Así vamos a estar preparados. Tenemos que dar el máximo rendimiento", zanjó.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.