"México debió ir a Dallas a jugar contra nosotros"; DT checo, molesto por tanto viaje

Chequia fracasó en su plan de conseguir un milagro en el Estadio Azteca, ya que tenía que ganar para avanzar a la ronda de 16avos.

Si bien reconoció que México fue mejor equipo, el entrenador del conjunto checo, Miroslav Koubek, se quejó de que su equipo tuvo que viajar mucho para sus tres partidos de fase de grupos.

"Es cierto que nos costó trabajo jugar en la Ciudad de México pero los jugadores dieron todo de sí, considero que supieron manejar la altura.

"Hemos tenido que tomar muchos vuelos, eso cansó a los jugadores: México debió ir a Dallas a jugar allá con nosotros", dijo al término del encuentro que perdieron 3-0.

Y es que Chequia tuvo su campo base de entrenamiento en los Estados Unidos y tuvo que ir y venir a México, para dos de sus encuentros en esta primera ronda.

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Por otra parte, Koubek precisó que en la segunda parte, su equipo se desmoronó y le facilitó mucho a México el juego, el cual no desaprovechó y los aplastó.

"Anotaron tres goles; quiero felicitar a México por la victoria, no obstante le hicimos la vida mucho más fácil a México. No jugamos tan bien, al principio generamos oportunidades pero tuvimos errores tontos, nuestros rivales los aprovecharon".