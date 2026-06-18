¿Cuáles son las sedes del Fan Fest en Guadalajara?

Desde las primeras horas de esta mañana, los aficionados se han dado cita en el centro histórico de Guadalajara, buscando un lugar en el FIFA Fan Fest para ver el esperado partido de México contra Corea del Sur en la capital tapatía del estado de Jalisco.

Y es que la emoción de ver jugar a la Selección Nacional en casa, es tanta, que hasta poco antes de las 2 de la tarde, ya se especula que el aforo de la sede para ver en pantalla este partido ya está a tope en el centro de Guadalajara. Sin embargo, afortunadamente existen algunas extensiones en diversas áreas.

Si bien Guadalajara no cuenta con tantas sedes como la Ciudad de México, sí existen algunas áreas extensiones del centro histórico de la capital tapatía para que las aficiones puedan ver a sus selecciones disputar este partido que los llevará a la siguiente fase o bien, les dejará en desventaja.

¿Cuáles son las sedes del FIFA Fan Fest en Guadalajara?

Además del FIFA Fan Festival ubicado en la Plaza Liberación, ubicada entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, en el Centro Histórico, se encuentran otras ubicaciones para que los aficionados acudan a ver los partidos de la Copa del Mundo 2026.



Desde temprano comenzaron a llegar los aficionados al Fan Fest. Foto: Cuartoscuro

Plaza de Armas

Al lado izquierdo de la Catedral Metropolitana se encuentra la otra sede. Destaca por su emblemático kiosco art nouveau francés. Esta área funciona como corredor gastronómico, donde puedes encontrar platillos típicos como birria, tortas ahogadas, jericallas, pozole, etc. Aunque no estés frente a las pantallas gigantes, podrás vivir todo el ambiente.

Rotonda de los Jaliscienses ilustres

Es uno de los accesos principales hacia la Plaza de la Liberación, que es donde estará el epicentro del FIFA Fan Fest, donde se podrán ver todos los partidos del Mundial 2026. En este lugar se transmitirán los partidos del la Copa Mundial que se lleven a cabo en Vancouver, Canadá en pantallas gigantes.

Habrá puntos de hidratación, zonas de comida y servicio médico. Su aforo es de apenas 18,000 personas.