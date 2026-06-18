Apoyo total a Gil Mora: Loco Abreu llevó a todo Xolos para respaldar a la joya mexicana

Que la familia de un jugador venga a apoyarlo en una Copa del Mundo es perfectamente normal; pero que venga todo tu equipo y hasta tu entrenador, es algo admirable.

Pues así es el apoyo que recibió Gilberto Mora en este segundo partido del Mundial de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en Guadalajara.

Foto: José Andrés Díaz



El entrenador de los Xolos, Sebastián Abreu, se trajo a todo el plantel del conjunto tijuanense, para mostrarle total apoyo a su muchacho en esta justa mundialista.

Y vaya entrada que hizo el Loco con todos sus futbolistas, porque sus futbolistas lo flanquearon como un verdadero capo del futbol.

Además, un distintivo muy importante es que todos traían la playera de Gilberto Mora con su nombre y número, con lo que quedó claro por quién venían a ver este juego en la Perla Tapatía.

¡Tremendo apoyo para Morita!



Sebastián "Loco" Abreu, DT de Xolos, trajo a todo el plantel de Tijuana con la playera de Gilberto Mora para el México vs Corea del Sur.



@AndresDiaz04 pic.twitter.com/OeOW3Pkfb5 — Ovaciones (@ovaciones) June 18, 2026

El entrenador uruguayo, ya con muchos años en México y viejo conocido del balompié nacional, no quiso hablar ante la prensa, pero sonrió cuando se le reconoció y dejó tomarse algunas fotos para que quedara consigna del apoyo a Morita.

Cabe recordar que Gilberto debutó en la Copa del Mundo en la inauguración ante Sudáfrica al entrar de cambio en la parte complementaria.

Además, es uno de los futbolistas más jóvenes de este Mundial, ya que tiene 17 años y será hasta octubre que cumpla la mayoría de edad.

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