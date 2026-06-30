Artistas y políticos en el partido México vs Ecuador: así apoyaron al Tri

El partido entre México vs Ecuador no solo concentró la atención de millones de aficionados por lo que estaba en juego dentro de la cancha.

En las tribunas también hubo reflectores, donde diversas figuras de la política y el espectáculo fueron captadas disfrutando del ambiente mundialista y alentando a la Selección Mexicana.

Desde funcionarios públicos hasta reconocidos artistas, entre ellos Nodal y Diego Boneta, el encuentro reunió a personajes que no quisieron perderse una de las noches más esperadas del torneo, convirtiendo al estadio en un escaparate donde el futbol y la vida pública volvieron a cruzarse.

En Ovaciones te decimos qué artistas y políticos se dieron cita en el Estadio Ciudad de México para apoyar al Tri.





Mundial 2026: México vs Ecuador

El duelo entre México vs Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputó este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

Miles de aficionados mexicanos y ecuatorianos comenzaron a llegar desde varias horas antes del silbatazo inicial para vivir un encuentro que definía el futuro de ambas selecciones en el torneo mundialista. Sin embargo, el inicio del compromiso sufrió un ajuste en su horario.

Originalmente previsto para comenzar antes, el encuentro arrancó finalmente a las 20:00 horas, luego de un retraso que modificó la programación de la jornada.

A pesar de ello, el ambiente en el inmueble no disminuyó y las tribunas permanecieron completamente entregadas al apoyo de sus respectivas selecciones.

La expectativa por el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre convirtió el partido en uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento de la jornada, tanto dentro del estadio como a través de las transmisiones televisivas y plataformas digitales.

Artistas y políticos presentes en el partido México vs Ecuador

Como ha ocurrido en otros compromisos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, diversas personalidades aprovecharon la ocasión para mostrar públicamente su respaldo al Tricolor.

Entre los asistentes destacó Juana Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán por Morena, quien acudió al estadio para presenciar el encuentro desde una de las plateas del inmueble.

La funcionaria compartió en sus redes sociales una fotografía desde el recinto acompañada de un mensaje de apoyo para el combinado nacional, además de expresar su confianza en una victoria mexicana.

#México | Mientras #Cuautitlán #EDOMEX espera servicios, su alcaldesa Juana Carrillo Luna (@JuanaCarrilloL1) de @PartidoMorenaMx aparece en horario laboral en platea baja especial del México vs Ecuador un lugar señalado hasta en 150 mil pesos.

Que explique: ¿pidió permiso?,... pic.twitter.com/Fts6fWH6ZB — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) July 1, 2026

También fue captado Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, quien asistió acompañado de su familia. A través de sus redes sociales publicó una imagen desde el estadio junto con un mensaje en el que aseguró que millones de mexicanos respaldaban a la Selección Mexicana con orgullo y esperanza durante este compromiso mundialista.

¡Sí se puede! Vamos con todo, @miseleccionmx. Millones de mexicanos y de familias enteras estamos con ustedes, apoyándolos con el corazón, con orgullo y con toda la pasión por estos colores que nos unen y nos llenan de ilusión. ¡A dejarlo todo en la cancha! ¡Claro que se... pic.twitter.com/PH2fPWffVt — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 1, 2026

Speitzer, Nodal y Diego Boneta se suman al apoyo del Tri

La presencia de figuras del entretenimiento tampoco pasó desapercibida.

Alejandro Speitzer, Adrián Uribe, Christian Nodal, Jaime Camil y Diego Boneta fueron vistos en distintos puntos del Estadio Ciudad de México, listos para vivir el intenso duelo entre México y Ecuador.

? ¿Y SI SÍ? ¡ALEJANDRO SPEITZER LO SABE!



Así captamos al actor rumbo al Estadio CdMx para apoyar a la selección en el México vs. Ecuador de dieciseisavos de final. Sigue aquí nuestra cobertura: https://t.co/T2gWjrZkRf



Édgar Malagón para MILENIO pic.twitter.com/uM1CMZavOj — Milenio (@Milenio) June 30, 2026

Las imágenes de los tres artistas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde aficionados compartieron fotografías y videos de su llegada al inmueble.