¿México vs. Ecuador? Este podría ser el rival de la Selección en 16avos

La fase de grupos del Mundial 2026 está por llegar a su fin, a estas alturas ya sabemos el la Selección Mexicana logró clasificar como líder del Grupo A, pero aún no se sabe contra quién se medirá en los 16avos.

Hasta el momento y después de que España eliminó a Uruguay, su rival sería Ecuador, con quien se medirá el próximo martes 30 de junio en el Estadio Azteca.

Sin embargo, Escocia no pierde la esperanza de clasificar a la fase de eliminación, pues hasta ahora es uno de los equipos eliminados por la gran goleada de Senegal de 5-0 a Irak por lo que ha prendido su veladora y se encuentra a la espera de combinación de resultados para continuar su sueño mundialista.

Un gol que hizo vibrar a todo México. ??



Cuadro por cuadro, la definición y celebración de Julián Quiñones, la de su segundo gol en la Copa del Mundo, el tanto que encaminó otra noche inolvidable para el Tricolor. ?#SomosMéxico pic.twitter.com/lIOpsyEosP — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

¿Qué necesita Escocia para enfrentar a México en 16vos de Final en el Mundial?

El porcentaje de que México se enfrente con Ecuador es muy alto frente a las posibilidades de que sea Escocia. Esto necesita pasar para que Escocia se enfrente a México:



Que Bélgica le gane a Nueva Zelanda

le gane a Nueva Zelanda Que Egipto le gane a Irán

le gane a Irán Que Congo NO le gane a Uzbekistán

Que Argelia pierda por dos goles con Austria

Que Ghana le gane a Croacia por tres goles o más

En caso de que no se logren esta combinación de resultados, Ecuador será el rival de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca el próximo martes 30 de junio.