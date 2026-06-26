La fase de grupos en el Mundial 2026 está por terminar y los nacionales esperan para conocer al equipo que será su rival
¿México vs. Ecuador? Este podría ser el rival de la Selección en 16avos
Por: Jazmín Rodríguez
La fase de grupos del Mundial 2026 está por llegar a su fin, a estas alturas ya sabemos el la Selección Mexicana logró clasificar como líder del Grupo A, pero aún no se sabe contra quién se medirá en los 16avos.
Hasta el momento y después de que España eliminó a Uruguay, su rival sería Ecuador, con quien se medirá el próximo martes 30 de junio en el Estadio Azteca.
Sin embargo, Escocia no pierde la esperanza de clasificar a la fase de eliminación, pues hasta ahora es uno de los equipos eliminados por la gran goleada de Senegal de 5-0 a Irak por lo que ha prendido su veladora y se encuentra a la espera de combinación de resultados para continuar su sueño mundialista.
¿Qué necesita Escocia para enfrentar a México en 16vos de Final en el Mundial?
El porcentaje de que México se enfrente con Ecuador es muy alto frente a las posibilidades de que sea Escocia. Esto necesita pasar para que Escocia se enfrente a México:
- Que Bélgica le gane a Nueva Zelanda
- Que Egipto le gane a Irán
- Que Congo NO le gane a Uzbekistán
- Que Argelia pierda por dos goles con Austria
- Que Ghana le gane a Croacia por tres goles o más
En caso de que no se logren esta combinación de resultados, Ecuador será el rival de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca el próximo martes 30 de junio.
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