"México merecía una noche como esta"; Javier Aguirre festeja el pase a octavos y nacimiento de su tercer nieto

México es una locura y el sueño de hacer historia en esta Copa del Mundo sigue más fuerte y vivo que nunca, luego de conseguir el pase a octavos de final en esta Copa del Mundo.

Tras derrotar a Ecuador 2-0 en el Estadio Azteca, Javier Aguirre mostró mucha felicidad pero también mesura, aunque consideró que el país entero merecía una velada de estas.

Y también sus jugadores, porque lo han trabajado durante todo este tiempo, en el que se han metido de lleno completamente con la Selección Mexicana y el chip de verdaderamente hacer historia y llegar lo más lejos posible en esta Copa del Mundo.

Foto: MexSport



"Es un grupo (de jugadores) que merece lo que está sucediendo; es un Mundial, estamos entre los mejores 16. Estamos bien, muy concentrados, esto es una familia; es un grupo espectacular, jugamos bien al futbol. Sobre todo (una noche para) el pueblo mexicano. México merecía una noche como esta".

Festejó su tercer nieto: "Trajo torta bajo el brazo"

Además, Aguirre compartió que en el día previo a este encuentro, llegó al mundo su tercer nieto, que le trajo consigo el pase a los octavos de final.

"Yo soy un viejo; ayer nació mi tercer nieto, trajo torta bajo el brazo, estoy contento".

Aunque no le gustó que en los contragolpes, su Selección haya sido incapaz de marcar más goles ante los ecuatorianos.

"Ellos tenían que buscar el partido, nos metieron atrás, donde estoy insatisfecho son en las contras, son las que matan el partido", lamentó.

Vigilados Congo e Inglaterra

Por otra parte, también se refirió a sus próximos rivales en octavos de final, ya sea Congo o Inglaterra, que se enfrentan este miércoles por 16avos de final.

El estratega dijo que tiene gente de la Federación en Atlanta, sede donde se disputará ese encuentro, para que le dé los pormenores del que salga ganador.

"Congo lo conocí cuando dirigí a Egipto; juegan bien, son un equipo muy intenso, tiene buenos jugadores, buen técnico. Qué decir de Inglaterra, la Premier es la mejor liga del Mundo.

"No nos toca escoger, tengo gente en el partido; debemos estar alerta de aquí al domingo para seguir con este ánimo, a ver si somos capaces de hacer un partido completo como el de hoy".

Por último, Javier Aguirre dijo que en el caso particular de Roberto Alvarado y Julián Quiñones, los sacó porque estaban fundidos; además, habrá que recuperarlos de aquí al domingo, en el juego en el que el Tri desafía realmente a su historia en Mundiales.

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