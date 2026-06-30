Julián Quiñones destaca unión del Tri tras victoria: "Siento felicidad por el trabajo que hacemos"

Julián Quiñones nació en Magüí Payán, una localidad de Colombia inmersa en la guerrilla. De entre un mar de violencia, el atacante logró salir a los 15 años para perseguir el sueño de ser futbolista.

Sin imaginar que encontraría en México esa oportunidad, hasta incluso convertirse en figura del Tri en pleno Mundial 2026, celebrado en casa.

El atacante que se formó en las fuerzas básicas de los Tigres, cuando el club de la UANL lo trajo a México desde la academia colombiana Fútbol Paz en 2015, se destapó con un un gol y una asistencia ante Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con lo que impulsó al Tricolor a ganar su primer partido de eliminación directa en 40 años.





"La vida siempre es así luchar y luchar hasta conseguir lo que uno quiere. Se me está dando la oportunidad y lo estoy aprovechando al máximo, gracias a toda la gente compañeros y cuerpo técnico que me ha apoyado", dijo Quiñones tras su exhibición futbolística para luego mirarse en el espejo de esos mexicanos que migran hacia Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Tal como él hizo más de una década atrás.

"Hay personas que se van a Estados Unidos por una vida mejor. Que sacrifican así como yo lo hice, hay que valorarlo, que nunca se sientan menos. Hay que valorarlo que no hay nada que nos detengan. Vamos a seguir trabajando para estar en lo más alto a nivel mundial y seguiremos trabajando que poco a poco", abundó.

El atacante del Al-Qadsiah FC alcanzó la cifra de tres tantos en la justa mundialista, con lo que se ha convertido en apenas el segundo mexicano en romper esa barrera en una sola edición de la Copa desde Luis Hernández en Francia 1998, cuando el Matador clavó cuatro. Con esto, le ha sido suficiente para igualar lo hecho por Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, únicos mexicanos con tres goles en Mundiales, solo que repartidos en tres diferentes ediciones.

"Contento por el resultado que sacamos hoy, es lo que verdaderamente importa más que el tema individual", comentó al respecto. "Eso viene por todo el trabajo colectivo que hemos hecho y siempre feliz de vestir esta camiseta. Lo único que siento es felicidad por el trabajo que estamos haciendo, pienso en lo colectivo y no en la individualidad, eso es lo que la gente quiere, lo individual viene aparte".

El ex atacante del América y Atlas ya se había convertido en el naturalizado con más goles en la historia de los Mundiales con México. Ahora, ya se codea con las grandes leyendas del Tri. Pero aunque ha callado las voces de quienes lo rechazaban por ser extranjero, opta por el silencio, al haber gritado en la cancha con sus actuaciones.

"Si nunca hablé cuando me criticaban, ahora menos, qué voy a decir. En los momentos felices es cuando menos debes hablar. Vamos a seguir trabajando, hay mucho que mejorar, trabajamos al máximo para estar lo más alto a nivel mundial y vamos paso a paso", mencionó para luego dedicar unas palabras a quienes siempre lo apoyaron.

"Todo ese apoyo que la afición nos haciendo dado, los que vienen al estadio, los que están en casa; los que nos apoyan en redes sociales, siempre nos inspira para sacar lo mejor de nosotros, dar lo mejor en la cancha y por nuestra familia. Siempre entregamos lo mejor de uno mismo. El trabajo, la unión, la familia que tenemos. Sabemos lo que nos estamos jugando, no le queríamos quedar mal a la afición y a la gente que nos apoya, hoy dimos un gran partido y se nos dio el resultado", reforzó.

Finalmente, el cafetero de pasaporte tricolor, le recordó a Ecuador —que se cansó de presumir a sus jugadores en grandes clubes como Arsenal, Chelsea y PSG— que los triunfos no llegan con nombres, sino con acciones.

"Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al máximo, que no estemos al toque. Y aunque estén en Europa (ecuatorianos) no quiere decir que sean mejor que nosotros", sentenció.

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