Niño ecuatoriano se queja por el ruido de la afición mexicana

La tarde de este martes 30 de junio se enfrenta México vs Ecuador. Sin embargo, la afición mexicana recibió a los ecuatorianos con mucho escándalo. Esas fueron las quejas de diferentes miembros de la afición, quienes destacaron estos gestos como una falta de respeto.

Esta mañana, la propia presidenta de México hizo un llamado a la afición mexicana para que fueran respetuosos tanto con la selección y afición ecuatorianas, como con los espacios públicos de la Ciudad de México. Esto como respuesta a la queja de algunos ecuatorianos por el escándalo.

Y es que en las últimas horas, se viralizó el video de un niño ecuatoriano, quien se encuentra observando el bullicio de una serenata desde su hotel y pide que exista una sanción para que los aficionados le bajen 2 rayitas a sus demostraciones de entusiasmo.

Video de niño quejándose de la afición mexicana se vuelve viral

El pequeño se sorprende por el congestionamiento vial y el ruido emitido por las cornetas, los gritos y los claxons de los autos que se encuentran en el exterior del hotel, donde se encuentran hospedados los ecuatorianos.

El menor expuso en el video, que la FIFA debe de hacer algo para frenar el bullicio al exterior de los hoteles, porque no dejan dormir ni a los jugadores, ni a los aficionados. Sin embargo, hasta ahora no ha existido ninguna medida oficial por parte de las autoridades nacionales.

Usuarios de redes sociales le respondieron que se trata de una gran demostración de entusiasmo en el marco del partido México vs Ecuador.

Queja con Giani Infantino

El pequeño hace un llamado a Giani Infantino para que sancione a la afición mexicana por no dejar dormir a la selección de Ecuador. Decenas de medios de comunicación han retomado su video de queja para visibilizar estas acciones de los aficionados nacionales.

¿Quién es el niño ecuatoriano que se quejó por la afición de México?

Aparentemente se trata de un pequeño que busca ser influencer y que habla sobre futbol y Fórmula 1 a través de su cuenta de TikTok.