Todo o nada para el Tri: Ecuador, la primera gran prueba rumbo al título

Llegó la hora de la verdad para la Selección Mexicana. Este martes comienza la fase de eliminación directa para este Tricolor que busca seguir haciendo historia en esta Copa del Mundo.

La primera instancia es en la ronda de 16avos de final, en la que, sin ninguna duda, le tocó uno de los rivales más complicados como mejor tercer lugar: Ecuador.

Sin embargo, la escuadra que dirige Javier Aguirre tiene la obligación de salir a ganar el partido, porque el encuentro se disputará en el Estadio Azteca, denominado Estadio Ciudad de México durante el Mundial, ante un escenario completamente a favor.

Más de 80 mil aficionados estarán a favor del conjunto Tricolor, que viene de una Fase de Grupos perfecta en la que ganó los tres partidos y sumó nueve unidades.

Aunque eso ya quedó atrás. A partir de este momento comienza un nuevo torneo, una nueva historia en la que México tiene que sobreponerse no solo al rival, sino a sus propios fantasmas, ya que esta instancia es una previa a los octavos de final, a los que intentará avanzar para jugarlos el próximo domingo.

Vale recordar que en Qatar 2022 México ni siquiera pudo avanzar de la fase de grupos; así que ahora tampoco se puede permitir quedar fuera de inmediato en los 16avos de final y mucho menos al ser local, con prácticamente todo a su favor.





Los cambios en el once de Javier Aguirre

Para este encuentro, el Vasco va a poner a lo mejor que tiene en su lista de 26 jugadores, ya que hay que recordar que en el juego previo ante Chequia dosificó a algunos titulares para evitar problemas físicos.

Con ello, está previsto que salga con Raúl Rangel en la portería; Johan Vásquez y César Montes en la pareja de centrales, mientras que Jorge Sánchez será el lateral derecho y Jesús Gallardo ocupará la izquierda.

En el mediocampo, Erik Lira será el contención, mientras que como interiores es probable que meta a Luis Romo por sus grandes actuaciones en la primera ronda y que Brian Gutiérrez vuelva a su posición habitual.

El tridente ofensivo sería el de lujo, con Julián Quiñones por izquierda, Roberto Alvarado por derecha y Raúl Alonso Jiménez como delantero centro.





Ecuador viene con la moral por las nubes

Del lado del rival, Ecuador sufrió mucho para clasificar como tercer lugar del Grupo E, boleto que consiguió de último momento al eliminar a una muy débil Alemania, que quedó fuera en los 16avos de final ante Paraguay.

La escuadra dirigida por Sebastián Beccacece hizo su trabajo y merecidamente clasificó para venir a la Ciudad de México en busca de la hazaña de vencer al local.

Argumentos tiene de sobra: jugadores como Willian Pacho, bicampeón de Europa con París Saint-Germain; Piero Hincapié, campeón de la Premier League con Arsenal; Moisés Caicedo, futbolista del Chelsea; además de conocidos del futbol mexicano como Enner Valencia, del Pachuca, y Pedro Vite, de Pumas.

Por ello, pinta para ser un encuentro por demás disputado y que bien podría resolverse hasta el alargue, así que el equipo que cometa menos errores o que tenga mejor estabilidad emocional será el triunfador de esta llave.

Los antecedentes ante Ecuador

A lo largo de la historia, México y Ecuador se han enfrentado en un total de 25 ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, con un balance positivo para el Tricolor de 13 triunfos, ocho empates y solo cuatro derrotas.

El único antecedente en Copas del Mundo data de la Fase de Grupos del Mundial 2002, en la que México venció 2-1 a Ecuador. En aquel partido, la Selección Nacional tuvo que venir de atrás porque Agustín Delgado abrió el marcador, pero después Jared Borgetti y Gerardo Torrado le dieron la vuelta.

¡Hospedaje de lujo!



La Selección de Ecuador ya tiene listo el lugar donde concentrará antes de enfrentar a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado sudamericano arribará alrededor de las 5 de la tarde al Hotel Westin Santa Fe, donde ya se prepara... pic.twitter.com/muAbZzDlY5 — Ovaciones (@ovaciones) June 29, 2026

El antecedente más reciente es de octubre de 2025

Estas dos selecciones se midieron en un juego de preparación hace apenas ocho meses, durante la Fecha FIFA de octubre de 2025.

Dicho encuentro se disputó en el Estadio Guadalajara y terminó empatado 1-1, con goles de Germán Berterame (no convocado al Mundial por México) y Jordy Alcívar, de penal, por parte de los sudamericanos.

La racha de México sin perder en el Azteca

Además del buen historial que tiene ante su rival en turno, la Selección Mexicana ha construido una fortaleza en el Estadio Azteca, donde no pierde desde hace casi 13 años, ya que su última derrota fue en septiembre de 2013, dentro de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, cuando cayó 1-2 ante Honduras.

A partir de ese momento y hasta la fecha, el Tri tiene una racha de 24 partidos sin conocer la derrota en el Coloso de Santa Úrsula, misma que buscará extender en este compromiso.

Todo está dicho, el escenario está listo. Que ruede la pelota, porque México tiene otra cita con la historia.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas las plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.