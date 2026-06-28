México vs Ecuador y los fantasmas que rondan al Tri pese al dominio histórico sobre sudamericanos

México no solo se enfrentará con Ecuador en el Estadio Azteca por el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Lo hará también contra sus propios demonios.

El Tri presume un amplio dominio sobre los sudamericanos en partidos oficiales, pero no vence al equipo dirigido por Sebastián Beccacece desde hace 19 años.

Y, por si fuera poco, no ha ganado en juego de eliminación directa en Mundiales desde hace 40 años.

La Selección Mexicana de Fútbol arrasó cual torbellino con el Grupo A para avanzar como primero a la ronda de dieciseisavos de final con saldo de tres victorias y seis goles a favor con ninguno en contra. Un hito sin precedentes en su desempeño mundialista.

Pero ahora, el Tricolor deberá derribar una serie de barreras mentales, si es que quiere seguir escribiendo historia en su tercer Mundial como anfitrión de la Copa del Mundo.

¿Cuál es el historial deportivo entre México y Ecuador en Mundiales?

Es cierto que el Estadio Ciudad de México es un monstruo que juega por sí solo en favor de la Selección Mexicana. En su fuerte, el equipo azteca ha disputado un total de 86 partidos oficiales, de los que solo ha sufrido dos derrotas a lo largo de las décadas.

Ambas ocurrieron en Eliminatorias, la primera en el llamado Aztecazo de 2001 cuando Costa Rica rompió su racha perfecta como local, y luego, en 2013 cuando Honduras hizo lo propio.

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, el Tricolor presume una marca de nueve juegos invicto en el Coloso de Santa Úrsula, luego de dos victorias y un empate en 1970; tres triunfos y un empate en 1986 y ahora, que en 2026 se impuso en sus dos encuentros ante Sudáfrica y Chequia. Pero ante Ecuador, expondrá esa racha invicta ante un viejo y peligroso enemigo.

En encuentros oficiales, México tiene cinco triunfos —uno de ellos por penales— a cambio de un empate y una derrota ante los ecuatorianos. La única vez que se enfrentaron en un Mundial, ocurrió en la edición de Corea del Sur-Japón 2002, durante la fase de grupos, cuando los verdes se impusieron por 2-1.



En encuentros oficiales, México tiene cinco triunfos. Foto: Mexsport

Japón 2002

Aquella única ocasión se desarrollo el 9 de junio de 2002 en el Estadio Myagi de Japón, durante la segunda jornada del Grupo G de esa Copa.

Agustín Delgado sorprendió con una anotación de vestidor apenas a los cinco minutos de acción, pero el Tricolor remontó gracias a las anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

El recuerdo de 2007

El problema es que México no vence al Ecuador en duelo oficial desde la Copa América 2007, cuando ganó por ese mismo marcador de 2-1 —mismo que ha predominado en tres de sus cinco triunfos sobre este rival—, pues desde entonces, cayó en Copa América 2015 y empataron en la más reciente edición de ese mismo certamen en 2024 por pizarra de 0-0.

Javier Aguirre fue el artífice de ese triunfo único en Copa del Mundo contra los ecuatorianos en territorio nipón 24 años atrás, por lo que será clave para recobrar la confianza y volver a la senda del triunfo sobre los de Beccacece.

El trabajo mental de Aguirre Onaindia con su grupo, será vital de cara a este compromiso de mañana, pues a pesar de lo bien que se ha visto el Tri en el torneo, Ecuador llega con la moral muy en alto tras remontar a Alemania por 2-1 y conseguir así su clasificación como tercero del Grupo E.

Además, la plantilla de la selección sudamericana está valuada en aproximadamente 369 millones de euros, mientras que la del Tri, ronda los 192 millones de euros, esto según datos de Transfermarkt. Ecuador tiene también individualidades de alto calibre como el defensor Willian Pacho del PSG, el lateral Piero Hincapié del Arsenal y el centrocampista Moisés Caicedo del Chelsea.

Foto: Mexsport



Crisis política entre México y Ecuador

Incluso la tensión entre ambas selecciones, existe más allá del campo. La crisis política entre México y Ecuador alcanzó un punto de no retorno la noche del 5 de abril de 2024, cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito.

El operativo fue ordenado por el presidente Daniel Noboa para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la sede diplomática tras ser acusado de corrupción por el gobierno derechista.

La flagrante violación de la Convención de Viena, que protege la inviolabilidad de las sedes, fue respondida por México con la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas.

El conflicto escaló a la Corte Internacional de Justicia, donde el gobierno mexicano presentó una demanda mientras Ecuador interpuso una contrademanda, argumentando que el asilo otorgado a un político con sentencias penales constituía una violación del derecho internacional.

Es así como México y Ecuador vivirán un hostil enfrentamiento más allá de lo deportivo. En total, aztecas y ñaños tienen un balance de 13 triunfos mexicanos y cuatro empates, a cambio de ocho victorias de los sudamericanos.

Pero otro problema del pasado, le sopla en la nuca a los dirigidos por el Vasco. Y nada tiene que ver con su rival en turno.

Una historia que empezó en 1986

Todo comenzó el 15 de junio de 1986 en el Estadio Azteca frente a más de 100 mil aficionados. Ese día, la Selección Mexicana avanzó a los cuartos de final tras derrotar 2-0 a Bulgaria con goles de Manuel Negrete y Raúl Servín.

Todo era felicidad en México, sin imaginar que sería la última victoria de eliminación directa del combinado nacional en una Copa del Mundo.

Javier Aguirre atestiguó como jugador ese partido en el que se registró la única victoria mexicana en duelo de esta índole ante Bulgaria.

Así como también estuvo presente en el banquillo nacional cuando el Tri obtuvo la victoria ante Ecuador en su único enfrentamiento en Copa Mundial, por lo que sabe exactamente qué discurso transmitir a su grupo en estos momentos.

Buscarán romper con el maleficio

Ahora, 40 años y 15 días después, de nuevo en una justa mundialista celebrada en territorio mexicano y con el Vasco presente, los tricolores tienen la posibilidad de romper con el maleficio e inclinar un poco la desfavorable balanza de nueve partidos de matar o morir con ocho eliminaciones a cambio de esa única victoria ante los búlgaros en este mismo escenario.

El último juego de eliminación directa de México en Mundiales, fue hace ocho años, cuando Brasil —otro sudamericano— lo echó de Rusia 2018 por marcador de 2-0. Es así como los tricolores intentarán exorcizar todos esos demonios para mantener vivo el sueño mundialista.

Con el pronóstico reservado, una pregunta que se ha viralizado como mantra de guerra en esta edición de la Copa ronda entre todo el pueblo mexicano: ¿Y si sí?

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