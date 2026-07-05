¿Afición Inglaterra conoce a los jugadores mexicanos? Ingleses no olvidan a "Chicharito"

La Selección Mexicana llegó a su compromiso con Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 con marca perfecta de cuatro triunfos consecutivos con tres en fase de grupos y otro en dieciseisavos de final.

Pero ni así, la afición inglesa conoce a sus rivales. Cientos de británicos aparecieron en las inmediaciones del Estadio Azteca, pero pocos ubican a los miembros del Tri.

De un total de 15 aficionados encuestados por Ovaciones previo al partido entre México e Inglaterra, solo pudieron nombrar a cinco de ellos, siendo Raúl Jiménez el más mencionado y Javier Chicharito Hernández en que más recordaron, a pesar de no ser parte de la plantilla actual de Javier Aguirre.

El guardameta Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Julián Quiñones y Gilberto Mora, fueron los otros mencionados por la afición inglesa. Siendo solo el colombiano naturalizado mexicano y Morita, los únicos que no juegan en Europa pero fueron recordados gracias a su buen desempeño en la actual justa mundialista.

"El mejor que tienen ahorita ustedes es Quiñones. Me gusta mucho el Gil Mora, está joven, chavo y bien bueno. Y claro, Raúl Jiménez porque juega en Inglaterra", dijo Liam, un británico con perfecto español gracias a que se casó con una mexicana.

Si bien Chicharito lleva más de seis años sin ser convocado y actualmente no cuenta con ningún equipo al estar fuera de competencia desde el pasado Apertura 2025 con Chivas, fue recordado con cariño por múltiples ingleses que no olvidan su buen paso por Manchester United, e incluso, con el West Ham United.