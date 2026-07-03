México vs Inglaterra cambia de horario: se jugará a las 12:00 horas este domingo

La diosa fortuna, el futbol y la FIFA le sonríen a México. A poco menos de 48 horas del crucial juego ante Inglaterra, se decidió cambiar el horario del encuentro, por lo que se jugará al mediodía en el Estadio Azteca.

Ovaciones pudo confirmar que es un hecho que el partido se disputará a las 12:00 horas, debido a varios factores que van más allá de beneficiar o no al Tricolor.

El primero de ellos sí es por un tema climatológico ya que en el horario que estaba originalmente planeado, las 18:00 horas, hay riesgo de tormenta eléctrica.

Tal y como sucedió en el encuentro ante Ecuador, que el duelo tuvo que retrasarse una hora, hasta que los rayos dejaran de caer en las cercanías del Coloso de Santa Úrsula.

El segundo es que el movimiento de horario beneficia también la transmisión en territorio británico, ya que en lugar de que sea a las 01:00 horas del lunes 6 de julio, será a las 19:00 del domingo 5 de julio.

De tal forma que el partido será en Prime Time británico, lo cual también le da un beneficio monetario tanto a las televisoras como a la propia FIFA en territorio inglés.

La tercer factor considerado, es reducir lo más posible los riesgos por festejos desmedidos en la Ciudad de México, si es que el equipo de Javier Aguirre logra el pase a cuartos.

Y es que tras la victoria ante Ecuador, se registraron cuatro personas fallecidas en las celebraciones en la capital del país, por lo que las autoridades también dieron luz verde para la modificación del horario.

Es decir que por todos lados se le está acomodando a México para que pueda conseguir el resultado frente a Inglaterra, aunque no por ello el juego será menos complicado.

Cabe recordar que el Equipo de la Rosa intentará adaptarse lo más pronto posible a los estragos de la altura de la Ciudad de México, al llegar el viernes por la noche.

Los dirigidos por Thomas Tuchel entrenarán el sábado en las instalaciones de Cantera de los Pumas y así cerrarán su preparación para el juego ante México, para el cual tendrán todavía menos horas para alistarse con esta modificación del silbatazo inicial.

Vale mencionar también que la delegación inglesa buscó que no se sepa su hotel de concentración en la Ciudad de México, para evitar la serenata de los aficionados tricolores.

La mesa está puesta para que la Selección Mexicana logre el pase histórico, si bien Inglaterra será un rival muy difícil que deberá sortear todo lo que ya está en contra de ellos