Miles de aficionados se dan cita en el Fan Fest del Zócalo de la CDMX para presenciar el partido de México vs Inglaterra
Decomiso de alcohol y lluvias en el México vs Inglaterra; así se vive el previo al partido
Por: Redacción Ovaciones
Mientras miles de aficionados se preparan para apoyar a la Selección Mexicana, la emoción por el partido México vs Inglaterra ya se vive en distintos puntos de la Ciudad de México.
Además de la pantalla gigante instalada en el Zócalo capitalino, decenas de espacios públicos y las 16 alcaldías transmitirán el encuentro, por lo que se espera una importante concentración de seguidores para alentar al Tricolor en este duelo de octavos de final del Mundial 2026.
La expectativa es máxima, pues México se juega su pase a los cuartos de final frente a una de las selecciones que se mantienen fuerte en el torneo.
En Ovaciones te contamos todos los detalles del México vs Inglaterra EN VIVO, las alineaciones, el minuto a minuto, cómo se vive el partido en el Fan Fest, las mejores jugadas y todo lo que ocurra durante este esperado encuentro del Mundial 2026.
Lluvias azotan la CDMX previo al México vs InglaterraJul. 05, 2026 03:51
Por: Redacción Ovaciones
Las lluvias en la CDMX comenzaron a intensificarse horas antes del esperado México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026, lo que encendió las alertas tanto dentro como fuera del Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con los pronósticos de autoridades meteorológicas, durante la tarde de este domingo se esperan chubascos, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, condiciones que también podrían afectar a los miles de aficionados que seguirán el encuentro desde el Zócalo, las alcaldías y otros puntos de reunión en la capital.
Ante este escenario, la FIFA activó el protocolo de monitoreo por tormenta eléctrica y mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones del clima.
El organismo establece que, si se detecta un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido debe detenerse de inmediato para resguardar a jugadores, árbitros, personal y aficionados.
Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones por posibles encharcamientos, descargas eléctricas y fuertes vientos.
Seguridad reforzada para México vs Inglaterra decomisa más de mil bebidas alcohólicasJul. 05, 2026 02:11
Por: Pilar Mansilla
A cinco horas del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, el Gobierno de la Ciudad de México intensificó el operativo de vigilancia en los principales puntos de concentración de aficionados, donde hasta las 13:00 horas había decomisado y destruido mil 100 latas y 18 botellas de bebidas alcohólicas, además de retirar 153 comercios instalados sobre la vía pública.
La Secretaría de Gobierno informó que las acciones se concentraron en el corredor conformado por Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y la avenida Juárez, con el propósito de inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos antes del encuentro programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
¡Adiós a los puestos ambulantes!
Como parte del despliegue también fueron retirados 153 comercios que obstruían el libre tránsito de peatones y aficionados en las zonas de mayor afluencia, a fin de facilitar la movilidad y reducir riesgos durante las horas previas al partido.
La dependencia indicó que el operativo permanecerá activo durante el resto de la jornada para mantener el orden, prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad para las miles de personas que acudirán al encuentro mundialista y a los distintos puntos habilitados para seguir el partido en la capital.
Edición Impresa
Cargando edición impresa...