Decomiso de alcohol y lluvias en el México vs Inglaterra; así se vive el previo al partido

Mientras miles de aficionados se preparan para apoyar a la Selección Mexicana, la emoción por el partido México vs Inglaterra ya se vive en distintos puntos de la Ciudad de México.

Además de la pantalla gigante instalada en el Zócalo capitalino, decenas de espacios públicos y las 16 alcaldías transmitirán el encuentro, por lo que se espera una importante concentración de seguidores para alentar al Tricolor en este duelo de octavos de final del Mundial 2026.

La expectativa es máxima, pues México se juega su pase a los cuartos de final frente a una de las selecciones que se mantienen fuerte en el torneo.