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Las risas no faltaron: estos son los mejores memes tras la eliminación del Tri ante Inglaterra

Las redes sociales estallaron con creatividad luego de que el Tricolor quedara fuera del Mundial 2026. Estos son los memes que se hicieron virales

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Sonia Barrón

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 provocó una mezcla de emociones entre millones de aficionados. 

Mientras algunos reconocieron el esfuerzo del equipo durante el torneo, otros recurrieron al humor para enfrentar el amargo desenlace. 

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de imágenes, bromas y referencias que rápidamente se volvieron virales, demostrando que, incluso en la derrota, el ingenio de los aficionados nunca falta.

En Ovaciones te dejamos los mejores memes ante la eliminación de México en la Copa del Mundo.

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México vs Inglaterra 2026

El Estadio Azteca fue escenario de uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026

México llegó con la ilusión de romper la histórica barrera de esta fase, pero enfrente tuvo a una Inglaterra que aprovechó cada oportunidad para imponer la calidad de sus figuras.

Durante los primeros minutos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró intensidad y generó las primeras ocasiones de peligro

Sin embargo, cuando el Tricolor atravesaba su mejor momento, Inglaterra golpeó con contundencia. 

Jude Bellingham apareció en dos ocasiones para marcar un complicado 0-2 que silenció por momentos al Coloso de Santa Úrsula.

Antes del descanso, Julián Quiñones devolvió la esperanza con el descuento que dejó el marcador 1-2 y mantuvo con esperanza a la Selección Mexicana.

En la segunda mitad parecía abrirse una oportunidad para el equipo nacional cuando Inglaterra se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah. 

No obstante, un contragolpe terminó con un penal convertido por Harry Kane, quien amplió la ventaja para los ingleses.

México volvió a reaccionar gracias a un penal ejecutado por Raúl Jiménez para colocar el 2-3 definitivo

Con este resultado, el Tricolor volvió a despedirse en los octavos de final, una instancia que históricamente ha representado un obstáculo para la Selección Mexicana.

Los mejores memes de la salida de México del Mundial 2026

Como suele ocurrir en los eventos deportivos de gran impacto, las redes sociales reaccionaron de inmediato

Plataformas como ´X´ (Twitter), Facebook, Instagram y TikTok comenzaron a llenarse de publicaciones que mezclaban tristeza, resignación y mucho humor.

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