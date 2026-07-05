Las risas no faltaron: estos son los mejores memes tras la eliminación del Tri ante Inglaterra

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 provocó una mezcla de emociones entre millones de aficionados.

Mientras algunos reconocieron el esfuerzo del equipo durante el torneo, otros recurrieron al humor para enfrentar el amargo desenlace.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de imágenes, bromas y referencias que rápidamente se volvieron virales, demostrando que, incluso en la derrota, el ingenio de los aficionados nunca falta.

En Ovaciones te dejamos los mejores memes ante la eliminación de México en la Copa del Mundo.

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México vs Inglaterra 2026

El Estadio Azteca fue escenario de uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026.

México llegó con la ilusión de romper la histórica barrera de esta fase, pero enfrente tuvo a una Inglaterra que aprovechó cada oportunidad para imponer la calidad de sus figuras.

Durante los primeros minutos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró intensidad y generó las primeras ocasiones de peligro.

Sin embargo, cuando el Tricolor atravesaba su mejor momento, Inglaterra golpeó con contundencia.

Jude Bellingham apareció en dos ocasiones para marcar un complicado 0-2 que silenció por momentos al Coloso de Santa Úrsula.

Antes del descanso, Julián Quiñones devolvió la esperanza con el descuento que dejó el marcador 1-2 y mantuvo con esperanza a la Selección Mexicana.

En la segunda mitad parecía abrirse una oportunidad para el equipo nacional cuando Inglaterra se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah.

No obstante, un contragolpe terminó con un penal convertido por Harry Kane, quien amplió la ventaja para los ingleses.

México volvió a reaccionar gracias a un penal ejecutado por Raúl Jiménez para colocar el 2-3 definitivo.

Con este resultado, el Tricolor volvió a despedirse en los octavos de final, una instancia que históricamente ha representado un obstáculo para la Selección Mexicana.

¡Se acabó el sueño del Tri!



México luchó hasta el final, hizo vibrar al Azteca, pero Inglaterra terminó imponiéndose en un partidazo que deja al combinado nacional fuera del #Mundial2026.



Hoy duele la derrota... pero el orgullo por esta selección permanece intacto. ? pic.twitter.com/unIqNYI9WK — Ovaciones (@ovaciones) July 6, 2026

Los mejores memes de la salida de México del Mundial 2026

Como suele ocurrir en los eventos deportivos de gran impacto, las redes sociales reaccionaron de inmediato.

Plataformas como ´X´ (Twitter), Facebook, Instagram y TikTok comenzaron a llenarse de publicaciones que mezclaban tristeza, resignación y mucho humor.

¡SE ACABÓ EL SUEÑO!



México quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra en los octavos de final. El Tri luchó hasta el final y estuvo cerca de forzar el alargue, pero nuevamente se despide del torneo en esta instancia. pic.twitter.com/ClWLLnsHkY — Ovaciones (@ovaciones) July 6, 2026

Ni hablar señores, fue un honor haber compartido este mundial con todos ustedes. Cae México con la frente en alto ?? pic.twitter.com/zkwkFpTk7N — El Renacido (@RenacidoParody) July 6, 2026