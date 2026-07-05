Los triunfos del Tri se han celebrado en grande y los aficionados esperan que este 5 de julio no sea la excepción
México vs Inglaterra: ¿qué artistas se presentarán este 5 de julio en CDMX?
Por: Jazmín Rodríguez
¡Hoy hay partido y los festejos no pueden faltar!
Este domingo 5 de julio se llevará a cabo el partido entre México e Inglaterra en el Estado Azteca y se espero que los aficionados salgan de sus casas a festejar, no sólo por un probable festejo, sino por que será el último partido del Mundial 2026 en el país.
Por ello en Ovaciones te hicimos un recuento de todos los puntos dónde habrá conciertos gratis:
Fiestas en las utopias y parques
- Utopia Meyehualco: Alejandra RoblesGrupo Aroma
Utopía Mixiuhca: Out of Control Army
Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita
Deportivo Hermanos Galeana: Sonex
Parque Tezozómoc: Zona Rika, la Coroañera
Parque La Bombilla: Los de Abajo
Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana, Disco Bahia
Campos Revolución: Danzonero Urban, Los Miranda
- Unidad Independencia: Lost Acapulco
Conciertos en Revolución
La Original Banda El Limón
3BallMTY
Marinés Ochoa
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