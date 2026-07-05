México vs Inglaterra: ¿qué artistas se presentarán este 5 de julio en CDMX?

¡Hoy hay partido y los festejos no pueden faltar!

Este domingo 5 de julio se llevará a cabo el partido entre México e Inglaterra en el Estado Azteca y se espero que los aficionados salgan de sus casas a festejar, no sólo por un probable festejo, sino por que será el último partido del Mundial 2026 en el país.

Por ello en Ovaciones te hicimos un recuento de todos los puntos dónde habrá conciertos gratis:

Fiestas en las utopias y parques

Utopia Meyehualco: Alejandra RoblesGrupo Aroma

Utopía Mixiuhca: Out of Control Army

Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Deportivo Hermanos Galeana: Sonex

Parque Tezozómoc: Zona Rika, la Coroañera

Parque La Bombilla: Los de Abajo

Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana, Disco Bahia

Campos Revolución: Danzonero Urban, Los Miranda

Unidad Independencia: Lost Acapulco

Conciertos en Revolución