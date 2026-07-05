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México vs Inglaterra: ¿qué artistas se presentarán este 5 de julio en CDMX?

Los triunfos del Tri se han celebrado en grande y los aficionados esperan que este 5 de julio no sea la excepción

Este domingo será el último partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México Foto: Cuartoscuro
Este domingo será el último partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México Foto: Cuartoscuro

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Jazmín Rodríguez

¡Hoy hay partido y los festejos no pueden faltar!

Este domingo 5 de julio se llevará a cabo el partido entre México e Inglaterra en el Estado Azteca y se espero que los aficionados salgan de sus casas a festejar, no sólo por un probable festejo, sino por que será el último partido del Mundial 2026 en el país. 

Por ello en Ovaciones te hicimos un recuento de todos los puntos dónde habrá conciertos gratis: 

Fiestas en las utopias y parques

  • Utopia Meyehualco: Alejandra RoblesGrupo Aroma

  • Utopía Mixiuhca: Out of Control Army

  • Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

  • Deportivo Hermanos Galeana: Sonex

  • Parque Tezozómoc: Zona Rika, la Coroañera

  • Parque La Bombilla: Los de Abajo

  • Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana, Disco  Bahia

  • Campos Revolución: Danzonero Urban, Los Miranda

  • Unidad Independencia: Lost Acapulco

Conciertos en Revolución

  • La Original Banda El Limón

  • 3BallMTY

  • Marinés Ochoa

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