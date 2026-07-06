Tala Rangel, con frustración tras quedar fuera: "Nos queda la sensación de la hazaña"

Raúl Rangel no quería hablar tras la eliminación de México a manos de Inglaterra, pero tuvo que hacerlo por mandato de FIFA.

Con una capucha puesta, el guardameta titular de la Selección Nacional en esta Copa del Mundo, reconoció frustración por haberse quedado fuera del Mundial.

"Queda la sensación de haber podido lograr la hazaña de haber ganado, pero con el aprendizaje y también la tranquilidad de lo que viene siendo la Selección Mexicana, lo que demostramos, que yo creo que esta generación va para cosas grandes a futuro".

Foto: Mexsport



" Esto apenas comienza "; a iniciar de nuevo en el Tri

Justo acerca del futuro, porque tras este Mundial Rafael Márquez se hará cargo de la Selección tras la salida de Javier Aguirre, Rangel dijo que hablaron en el vestidor luego de la eliminación ante Inglaterra.

Siempre hay un nuevo mañana y a eso se apega el guardameta de las Chivas, quien falló en el segundo tiempo al hacerle una falta dentro del área a Anthony Gordon, la cual significó el gol de Harry Kane.

"Sí, desde luego que hablamos al final de del partido, y se comentaba que esto apenas comienza, es algo que se está formando, que ya va agarrando forma de buena manera y creo que eso ilusiona tanto al jugador como a la afición".