"Los 85 mil mexicanos no juegan": Hugo Broos desafía la presión del Azteca antes del México vs Sudáfrica

Hugo Broos saltó al campo del Estadio Azteca la tarde del 3 de junio de 1986 y quedó sorprendido por su inmensidad. México derrotó a Bélgica aquel día por marcador de 2-1 con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez.

Es por eso que el ahora entrenador de Sudáfrica, ha advertido a sus jugadores que no se dejen impresionar por el tamaño del inmueble, pues, por más estruendoso que pueda ser, el partido se juega 11 contra 11. Y la multitud se queda afuera de la cancha.

¿Cómo se prepara Sudáfrica para enfrentar la altura y el ambiente del Azteca?

Sudáfrica ya pisó el césped sagrado del Coloso de Santa Úrsula. Ahí, los Bafana Bafana se tomaron todos y contemplaron la grandeza del estadio que este jueves 11 de junio albergará por tercera ocasión en su historia una inauguración de Copa del Mundo.

Es por eso que el DT belga se ha enfocado en el aspecto mental, tanto como el físico, al estar la Ciudad de México situada a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar y ser un reto aparte por su altura.

"Es un gran estadio, de 85 mil personas. Creo que es importante, pero lo único que les dije a mis jugadores es que esos 85 mil mexicanos no juegan. Si no ejerce demasiada influencia el ruido, tendremos un gran juego mañana. Nosotros nos hemos preparado y sólo pensamos en salir adelante en el partido de mañana", comentó el DT de 74 años en conferencia de prensa previa al juego.

"Debido a la altitud, tuvimos que llegar un poco antes. Teníamos 10 días, y creo que 10 días son suficientes. En ese sentido, creo que estamos listos. Las personas (mexicanas) nos ayudaron mucho", añadió Broos sobre la complejidad de jugar en la altura.

Encuentro histórico entre Broos y Aguirre

En aquella ocasión en que hace 40 años Broos jugó en el partido inaugural con Bélgica ante México, con el Tri del otro lado de la cancha estaba Javier Aguirre.

Ahora, coincidirán de nuevo en una inauguración, en el mismo campo, pero ahora desde el banquillo. Pero si bien conoce al Vasco y su estilo, sabe que como DT, el mexicano suele sacar sorpresas que tenía guardadas bajo la manga.

La cara de Hugo Broos al ver el estadio!



Luego obvio se quiso llevar una foto del recuerdo. @TUDNMEX pic.twitter.com/ZgL0DjIlyR — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 11, 2026

"La tecnología nos dio la posibilidad de ver todos sus juegos y todos los jugadores. Así que esto es lo que hicimos. Estamos muy bien preparados. Tenemos analistas que han mirado muchos juegos en México.

"También hemos mirado a Play to Play, pero no en México. Así que, desde ese lado, creo que tenemos suficiente información para saber cada juego. Pero creo que nunca se sabe con el entrenador (Aguirre). Quizás tiene un pequeño secreto que no sabemos, pero que veremos mañana", comentó.

México y Sudáfrica disputarán una segunda inauguración juntos, tal y como ocurrió en el Mundial de 2010 cuando en la misma fecha, 11 de junio, pero 16 años atrás, igualaron 1-1 en Johannesburgo.

Más allá de que ese resultado fue de alguna manera positivo para los entonces locales, ni Aguirre ni el plantel son lo mismo, desde la óptica del belga.

"No creo que el equipo haya tenido inspiración (gol de Tshabalala). Fue un gran momento para Sudáfrica, pero ahora es 2026. Creo que los chicos están emocionados. Los chicos tienen una representación en la Copa del Mundo", afirmó Broos. Y remató: "México es el mejor equipo del grupo, así que será un gran partido".

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias y deportes.