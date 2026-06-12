México y Corea del Sur entrenan rumbo al segundo partido

La Selección Mexicana debutó este jueves en la Copa del Mundo con el triunfo ante Sudáfrica en la gran inauguración en el Estadio Ciudad de México, pero el trabajo debe continuar de cara a su siguiente juego.

Por ello, el equipo dirigido por Javier Aguirre tuvo su primer entrenamiento este viernes en el Centro de Alto Rendimiento, con miras al partido ante Corea del Sur.

El conjunto Tricolor permitió ver los primeros 15 minutos de la práctica de este viernes, en la que los futbolistas que tuvieron más minutos en el juego ante los _Bafana Bafana_, hicieron trabajo de recuperación.

Por el contrario, los que no tuvieron actividad sí realizaron ejercicios con mayor intensidad, para estar listos en cuanto el _Vasco_ los requiera.

En una Copa del Mundo, la exigencia es máxima y no hay tanto tiempo de recuperación entre partidos; el juego ante los coreanos será el próximo jueves en el Estadio Guadalajara, y por ello es primordial que todos los jugadores estén a tono.

Lo bueno para el entrenador Aguirre es que nadie salió con problemas físicos del primer encuentro de la Copa del Mundo, por lo que cuentan con plantel completo.

Máxime, porque México tendrá un juego sumamente complejo ante los _Tigres de Asia_, que este jueves también en su presentación ganaron en la Perla Tapatía ante Chequia.

La Selección Mexicana entrenará los próximos días en el CAR, para el martes por la tarde viajar a Guadalajara donde estará dos días antes de su juego ante los asiáticos.

Corea del Sur abrió toda la práctica en Verde Valle

Por su parte, Corea del Sur, próximo rival del Tricolor, abrió toda la práctica de este viernes a la prensa en las instalaciones de Verde Valle.

Hay muy buenos ánimos en el campamento coreano luego de la victoria ante Chequia del jueves por la noche en el Estadio Guadalajara, con lo que sumaron sus tres primeros puntos en el Grupo A del Mundial.

Los titulares ante los europeos, trabajaron ejercicios de bicicleta, entre ellos la figura Heung Min Son del LAFC de Estados Unidos, y Kang-In Lee, jugador del París Saint-Germain, Campeón de Europa.

Tanto México como Corea son los favoritos a ganar el Grupo A, condición que confirmaron tras la primera jornada del sector en el que ambos salieron victoriosos de sus respectivos juegos.