Moisés Muñoz lamenta no alcanzar a jugar el Mundial 2026: "Nací antes y me quedé con las ganas"

Cuando el 2 de junio de 2014 Miguel Herrera dio a conocer la lista de 23 jugadores para el Mundial de Brasil, la tristeza invadió a Moisés Muñoz al no encontrar su nombre entre los elegidos.

Con Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera en gran momento, el Piojo optó por dejar fuera a quien era su portero en el América. Y fue así como a Moi se le escapó una inmejorable oportunidad de asistir a una Copa del Mundo.

A unos días del inicio de la tercera justa mundialista que se disputará en territorio mexicano, el guardameta retirado de 46 años de edad recuerda con nostalgia sus años bajo los tres postes.

Foto: Gustavo Valdez Mexsport



Pero sobre todo, esa espina clavada al no haber podido jugar un Mundial, le lastima casi tanto como 12 años atrás, pues aunque el talento del propio Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo brilla con luz propia, una parte de él cree que bien podría haber peleado un lugar en esta camada.

"Yo creo que nací antes. Si hubiera nacido unos 10 años después, en el 1990 seguramente estaría ahorita con la posibilidad de estar jugando este Mundial, pero bueno, así es lo que pasó, me quedé con las ganas.

Sin embargo creo que mi carrera, estoy muy satisfecho con lo que hice durante mi carrera y ahora me va a tocar vivir el Mundial pero en casa como aficionado, entonces lo voy a disfrutar al máximo", confiesa Muñoz en charla exclusiva con OVACIONES durante el evento Revive tu cancha de AT&T.

Más allá de no haber disputado una Copa Mundial de la FIFA, para Moi, cada recuerdo en el campo es un tesoro que guarda en lo más profundo de su corazón.

Con una carrera de 19 años, Muñoz aconseja a los 26 elegidos por el Vasco Aguirre, que controlen la tensión y hagan de la localía su aliada.

"Entonces, a lo largo de mi carrera, en cada partido siempre había un nerviosismo previo al juego que se disipa en cuanto entras a la cancha, en cuanto empiezas a jugar y la presión, repito, yo creo que se debe transferir precisamente en un sentimiento de apoyo, en un sentimiento de aliento por parte de nuestra afición", dice el exportero.

Lo cierto es que Muñoz siempre defendió con uñas y dientes la camiseta tricolor. Pero particularmente hubo un juego en que más sintió esa necesidad por ganar a toda costa, al tratarse de un clásico de la zona en Concacaf ante Estados Unidos.

"Tuve la oportunidad de jugar varios partidos con la Selección Mexicana, pero creo que uno de los que más disfruté, además de ese contra Nueva Zelanda aquí en casa por el repechaje al Mundial de Brasil 2014, hubo otro también en donde hubo una gran presencia de mexicanos, donde nos sentimos como en casa, porque así es también, cada vez que jugamos en el Rose Bowl en Pasadena, en California, sentimos que estamos jugando en casa porque hay mucha presencia de compatriotas, de paisanos mexicanos", recordó.

"Y el partido que nos tocó jugar contra la Selección de Estados Unidos, un clásico de la CONCACAF en el que logramos vencerlos para representar precisamente a nuestra confederación en la Copa Confederaciones. Fue, si no mal recuerdo, en 2015, 2016, algo así, que estaba dirigiendo por cierto el Tuca Ferretti.

Entonces ese partido para mí fue extraordinario, un 3-2 que ganamos con gol de Paul Aguilar, un golazo. Entonces ese yo creo que es el recuerdo más vívido que tengo de haber representado a mi país", finaliza.

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