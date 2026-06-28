Stephen Eustáquio anota en tiempo de compensación y da histórico triunfo a Canadá sobre Sudáfrica

Stephen Eustáquio se encontró una pelota viva en la cornisa del área rival y prendió una espectacular volea para clavar el histórico gol que ha dado a Canadá su primera victoria en fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

El exjugador del Cruz Azul se puso la capa de superhéroe en la agonía del primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sepultó las aspiraciones de Sudáfrica para convertirse en leyenda del fútbol canadiense.

El equipo de la Hoja de Maple venció por 1-0 a los Bafana Bafana para despertarlos de su más hermoso sueño, al ser el primer encuentro para ambos en una ronda a matar o morir.

El gol a los 90+2 minutos de Eustáquio pasará así a la historia como el más importante para el balompié del país norteamericano al clasificar por primera vez a octavos de final.

No fue un partido para recordar, pero aun así se escribió la historia en un aguerrido duelo en el que Sudáfrica controló el balón con un 58% de posesión, pero en el que Canadá generó cinco remates más al arco, con siete, para demostrar que la efectividad no siempre requiere de control.

El primer partido de la segunda fase de la Copa Mundial fue además el único hasta ahora de Canadá en el torneo en que es coanfitrión, que no jugó en casa. Y los nervios le jugaron en contra en los compases iniciales del encuentro, sin su mayor figura, de nuevo fuera del campo, luego de que Alphonso Davies fuera rezagado al banquillo de suplentes para este encuentro.

El jugador oriundo de Edmonton no figuró en el XI inicial del entrenador Jesse Marsch para el partido de dieciseisavos de final, luego de perderse toda la fase de grupos del torneo mientras se recuperaba de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a principios de mayo.

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Marsch y Davies acordaron que el lateral izquierdo no se apresuraría a cumplir con los protocolos para jugar después de que el jugador del Bayern Múnich se lesionara y perdiera la oportunidad de ver acción en los últimos cuatro meses, incluida la semifinal de la Champions League el mes pasado.

Las decisiones de Marsch sobre la alineación no terminaron ahí, ya que el DT incluyó a Moïse Bombito en el cuadro inicial por primera vez en este torneo.

El jugador de 26 años solo había disputado una mitad —contra Qatar— en su primer partido con la selección nacional tras recuperarse de una lesión en la pierna. Por otro lado, Marsch optó por alinear a Tani Oluwaseyi en la delantera junto a Jonathan David en lugar de Cyle Larin.

Además, el capitán Stephen Eustáquio regresó a la alineación titular tras perderse el último partido de la fase de grupos de Canadá contra Suiza debido a una lesión muscular. Con ello, dividió opiniones en el ambiente que rodea al equipo de la Hoja de Maple.

El encuentro comenzó a un ritmo semilento, con ambas escuadras especulativas y cautelosas para no cometer un error que pudiera ser mortal en sus aspiraciones mundialistas.

Sudáfrica realizó el primer disparo a puerta apenas en el minuto cinco, obligando a Maxime Crepeau a realizar una estirada espectacular para mantener el marcador a cero.

Canadá demostró su poder ofensivo en respuesta poco antes del minuto 10, cuando una buena jugada de Liam Millar culminó con un peligroso intento de Richie Laryea, cuyo disparo fue desviado por el portero y salió fuera, resultando en el primer córner del partido. El intento de Eustáquio pasó por encima de la red y salió fuera sin peligro.

¡Canadá está en octavos de final!



La Hoja de Maple consiguió un triunfo agónico sobre Sudáfrica con un gol en los últimos minutos del partido. Los africanos pelearon hasta el final, pero no lograron evitar la derrota y se despiden del Mundial. pic.twitter.com/vjLxdpzL6Z — Ovaciones (@ovaciones) June 28, 2026

Después de que el equipo africano controlara el ritmo al principio del partido, los norteamericanos tomaron el control en la segunda mitad de los primeros 45 minutos.

Tani Oluwaseyi encontró espacio libre en el área después de que un despeje sudafricano fuera interceptado, y logró imprimirle buena velocidad al disparo. Pero encontrar el ángulo fue demasiado difícil y el portero sudafricano pudo atajar el balón.

En general, durante los primeros 20 minutos del partido, Sudáfrica dominó la posesión del balón, pero Canadá generó más ocasiones de peligro. Inmediatamente después, la Hoja de Maple consiguió un tiro libre a unos cinco metros del área.

El ex jugador de Cruz Azul Stephen Eustáquio centró un balón prometedor al área que encontró a Derek Cornelius, quien remató de cabeza en salto, pero el defensor no logró conectar bien con el balón y este rodó inofensivamente hacia el portero sudafricano.

Al acercarse el final de la primera mitad, un tiro de esquina del propio Eustáquio encontró a Moïse Bombito en el área, cuyo cabezazo superó al portero, pero no pudo sortear a un defensor adicional, y el balón salió desviado tras una melé en la línea de gol. El marcador se mantuvo empatado mientras Sudáfrica sobrevivía a otro peligroso intento de Canadá.

Menos de un minuto después, Richie Laryea entró en el área y pareció recibir una falta, lo que habría supuesto un penalti para los canadienses, pero el árbitro, tras deliberar un poco, dictaminó que fue saque de meta.

Canadá y Sudáfrica no pudieron encontrar el primer gol en la primera mitad de su partido de la fase eliminatoria, y los equipos se fueron 0-0 al vestidor.

Todo se mantuvo igual de tenso en la parte complementaria hasta que Canadá pareció un equipo nuevo en los últimos minutos, cuando finalmente el capitán Alphonso Davies hizo su primera aparición en el torneo, al ingresar como suplente en el minuto 74 para inyectar algo de vida por la banda izquierda y en el último tercio del campo.

Y cuando parecía que habría tiempo extra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, uno de los históricos en la selección norteña, Eustáquio, capitalizó un mal rechace defensivo para encontrar el arco rival con un disparo seco desde los linderos del área grande.

Un gol de antología que ha pasado de inmediato a la historia como el de mayor relevancia para esta selección en su limitada historia.

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De hecho, el gol del jugador de LAFC de la MLS es apenas el quinto en el tiempo añadido del segundo tiempo para evitar la prórroga en un partido de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo, después del de Edgar Davids en 1998 para Holanda ante Yugoslavia; el del italiano Francesco Totti en 2006 contra Australia, así como el del también neerlandés Klaas-Jan Huntelaar contra México en 2014 y el del belga Nacer Chadli en 2018 ante Japón.

Con esta victoria, Canadá avanza a los octavos de final por primera vez en la historia del programa, donde le espera un enfrentamiento contra Países Bajos o Marruecos.

Ambos equipos se medirán el lunes en Monterrey, Nuevo León, donde los neerlandeses son amplios favoritos. Mientras tanto, los de la Hoja de Maple soñarán de cerca con las estrellas mecidos por los cuernos de la luna.

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