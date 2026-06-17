Colombia arma carnaval en el Estadio Ciudad de México tras debut triunfal ante Uzbekistán en Mundial 2026

Colombia destapó el aguardiente y armó un carnaval en pleno Estadio Ciudad de México. Y cómo no, si Luis Díaz anotó y repartió una asistencia para Daniel Muñoz, que además de un tanto de Jáminton Campaz, fue suficiente para que la Tricolor derrotara a Uzbekistán en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por si fuera poco, los de Néstor Lorenzo amanecerán líderes del Grupo K tras el empate de Portugal y República Democrática del Congo. Ante 80 mil 824 espectadores —en su gran mayoría cafeteros—, la Selección Colombiana de Fútbol se impuso por 3-1 ante los uzbekos, que sufrieron un amargo primer juego en su historia dentro de los Mundiales. Y Colombia puso a bailar a todo México.

El partido comenzó muy sucio. Una falta fue cobrada por James Rodríguez, cuyo centro con esa clase que le distingue, puso a volar a Utkir Yusupov, cuyo lance a dos puños ayudó a alejar entre apuros la pelota para disipar el peligro.

Fotos: Calyara



Colombia no encontraba cómo hacer funcionar las transiciones, no al menos hasta que a los 16 minutos, Gustavo Puerta condujo por el centro del campo y tocó para Jhon Arias, quien envió un misil de largo alcance que rozó las redes laterales de la portería. Una ilusión óptica que hizo creer a la mitad del estadio que el balón había entrado a la puerta.

Pero ese disparo, despertó a una Tricolor hasta entonces adormilada. Los uzbekos se resistían a dejarse morir pese a la ofensiva en volumen de la Fiebre Amarilla. Oston Urunov aprovechó su velocidad para conducir y quitarse de encima a Jhon Lucumi, pero de inmediato llegó Davinson Sánchez para ganarle la posición con un escalonamiento preciso.

Los cafeteros se fueron de nuevo hacia el frente. Lerma y su inteligencia con pelota al pie, envió un trazo preciso y al espacio para que Luis Díaz entrara con ventaja por su banda izquierda. El del Bayern Múnich disparó cruzado y venció al arquero, aunque para su mala fortuna, la pelota pegó en el palo opuesto.

Pero el momento del Barrancas, Colombia. Díaz miró el movimiento entre los dos centrales de Daniel Muñoz y lo asistió con un toque perfecto que el lateral del Crystal Palace midió e para lanzarse y desviar la trayectoria hacia el fondo de las redes. Los cafeteros estaban 1-0 y el Azteca, de fiesta, a cinco minutos del medio tiempo.

Fotos: Calyara



La segunda parte tuvo un inicio con la misma tónica que cerró el primer capítulo. Con los cafeteros en campo rival y los uzbekos replegados a la espera de una mínima rendija por donde contragolpear. Hasta que lo consiguieron.

El recién ingresado Dostonbek Khamdamov recibió una pelota a modo en el área, de manera inteligente, cedió para Eldor Shomurodov. Y entonces, el capitán disparó sin demasiado ángulo para buscar sorprender a Camilo Vargas, cuyos reflejos y buen achique evitaron una catástrofe. Empero, el rebote le quedó a modo a Abbosbek Fayzullaev, cuyo cabezazo en solitario igualó la pizarra cumplida la hora de juego.

Colombia estaba herida, pero quizás era una bofetada lo que necesitaba para volver a carburar. Así fue como cinco minutos después, el mordaz pressing de Puerta en la salida de los uzbekos le ayudó a arrebatar una pelota en tres cuartos de cancha, donde condujo par de metros hasta habilitar a Lucho Díaz, que a toda velocidad ingresó al área, cambió de ritmo y disparó a perfil cambiado para el 2-1.

"¡Olé, olé, olé... Lucho, Lucho!", rugió el Azteca para rendirse ante el apenas segundo jugador colombiano en toda la historia de la Copa del Mundo que firma un gol y una asistencia en su debut, siendo el otro Antonio Rada en Chile 1962 en el Colombia 4-4 URSS.

Fotos: Calyara



En el ocaso, Akmal Mozgovoy disparó apenas desviado para hacer temblar por instantes al pueblo colombiano, mismo que recuperó el aliento cuando el Cuchi Hernández le puso medio gol a Campaz para redondear el 3-1 sobre la hora. Un carnaval del que su selección no desentonó en ritmo y alegría en el campo sagrado del Azteca.

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