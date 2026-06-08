Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora será el primer partido de México vs Sudáfrica?

La Copa del Mundo 2026 ya nos respira en la nuca, pues su ceremonia de inauguración es el próximo jueves 11 de junio, donde se le dará la bienvenida a la afición de las diferentes naciones que acudirán a ver los juegos de la justa futbolística en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca.

De acuerdo con declaraciones de la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada y con información de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el primero de dos partidos que veremos en la Ciudad de México del 11 al 24 de junio será precisamente la tarde del día de inauguración.

En nuestro país se jugarán 10 juegos, divididos entre las ciudades sedes, que serán: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. El resto de los partidos del Mundial 2026 se jugará en estadios de Estados Unidos y Canadá, que fueron los otros 2 países anfitriones de esta justa de futbol.

SUDÁFRICA.

La selección sudafricana ya llegó a la CDMX y se encuentra entrenando. Foto: Mexsport

¿Cuándo es el primer partido de México y dónde verlo?

El primer partido de México, será contra la selección de Sudáfrica y se jugará la tarde del 11 de junio a las 16:00 horas. Lo podrás ver a través de TV Azteca, Canal 5 y Las Estrellas, así como la plataforma de streaming Vix Premium.

La mejor opción para ver el Mundial será tu casa o la de tus amigos, ya que en esta ocasión, la FIFA ha prohibido la transmisión de los partidos en bares, restaurantes y otros negocios.

Así que si no te sobran de $9,000 a 20,000 pesos para atender los partidos en el Estadio Azteca, ya no se podrá ir a tu restaurante de confianza.

¿Cuáles son los 3 partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México?

Los 3 partidos que se jugarán en CDMX serán: México-Sudáfrica, República Checa-México y Uzbekistán vs Colombia.