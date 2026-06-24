¿Cuándo vuelve a jugar México y contra quién se enfrenta?

La ilusión mundialista sigue creciendo y ahora comienza la etapa donde ya no basta con jugar bien, ya que cada partido puede marcar el final del camino o acercar al sueño.

Tras cerrar una fase de grupos histórica, la Selección Mexicana entra a un escenario completamente distinto dentro del Mundial 2026, uno donde la presión aumenta, las oportunidades se reducen y cada minuto puede cambiar el destino del torneo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre logró avanzar como líder de su sector y aseguró una ventaja importante para la siguiente ronda. Sin embargo, todavía queda una incógnita que mantiene atentos a millones de aficionados: conocer al siguiente rival del Tricolor.

En Ovaciones te decimos cuándo y dónde es el siguiente juego del equipo Tricolor.





¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana volverá a tener actividad el martes 30 de junio de 2026, fecha en la que disputará su siguiente compromiso dentro de la Copa del Mundo.

Con el boleto asegurado tras finalizar en la cima del Grupo A, el conjunto nacional tendrá algunos días para preparar un duelo que marcará el inicio de la fase de eliminación directa, donde ya no existe margen de recuperación.

Después de una primera ronda sólida, el siguiente compromiso representa un cambio total de exigencia para el equipo mexicano.

¿Dónde será el siguiente juego de México?

El próximo encuentro del Tricolor se disputará en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a recibir a la selección gracias al lugar obtenido en la clasificación de grupo.

El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Además del respaldo deportivo que implica jugar en casa, el inmueble se perfila para registrar una de las entradas más altas del torneo debido al entusiasmo generado por el desempeño del combinado nacional.

Dónde ver el siguiente partido de México en vivo

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de distintas opciones de transmisión:

Canal 5

Azteca 7

ViX Premium

¿Contra quién jugará México?

Hasta ahora, el rival todavía no está confirmado oficialmente, ya que faltan resultados por definirse en otros grupos del torneo.

No obstante, distintos escenarios de clasificación colocan actualmente a Escocia como el posible adversario del conjunto mexicano para el duelo de dieciseisavos.

El formato del Mundial establece que México, al terminar como líder del Grupo A, deberá enfrentarse a uno de los mejores terceros lugares provenientes de otros sectores, por lo que el panorama aún puede modificarse.

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