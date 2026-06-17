Derriban dron en entrenamiento de Corea del Sur antes del partido contra México; FIFA investiga posible espionaje

La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026 se vio sacudida por un inesperado incidente en Guadalajara.

A unas horas del enfrentamiento entre México y Corea del Sur, un hecho ocurrido durante una práctica privada del conjunto asiático generó preocupación entre los directivos, provocó la intervención de las autoridades mexicanas y abrió una investigación que ya llegó hasta la FIFA.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este incidente que vivieron los jugadores de Corea del Sur previo a su encuentro con la Selección Mexicana.





Qué pasó en el entrenamiento de Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur realizó este martes un entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle, casa de entrenamiento de las Chivas de Guadalajara, donde ha establecido su campamento durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con los primeros reportes, los futbolistas apenas iniciaban los ejercicios de calentamiento cuando detectaron la presencia de un dron sobrevolando el complejo deportivo.

La sesión estaba catalogada como privada, por lo que no había acceso para medios de comunicación ni para aficionados.

Ante la sospecha de un posible intento de espionaje deportivo, la Federación de Futbol de Corea del Sur notificó de inmediato a las autoridades mexicanas y posteriormente presentó un reporte ante la FIFA para que se esclarezcan los hechos.

La preocupación del equipo asiático radica en que durante este tipo de prácticas suelen afinarse detalles tácticos y estrategias de juego de cara a un partido decisivo.

Guardia Nacional derriba dron

Tras la alerta emitida por los jugadores y miembros del cuerpo técnico, la Guardia Nacional activó los protocolos de seguridad establecidos para el Mundial 2026.

Según diversos reportes, las autoridades mexicanas utilizaron tecnología de inhibición de señal para neutralizar el aparato y obligarlo a descender de manera controlada, evitando cualquier riesgo para los futbolistas y el personal presente en el lugar.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los responsables del vuelo del dron.

Sin embargo, versiones difundidas por medios surcoreanos indican que dos personas recuperaron el dispositivo y abandonaron la zona antes de ser identificadas.

Por ahora, no hay personas detenidas, aunque las autoridades analizan las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de Verde Valle para determinar quién operaba la aeronave y si existió un intento deliberado de obtener información del equipo coreano.

Cuándo y dónde es el partido de México vs Corea del Sur

El encuentro entre México y Corea del Sur se disputará este jueves a las 19:00 horas en Guadalajara, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan tras ganar en su debut, por lo que el duelo podría definir al líder del sector y encaminar al vencedor hacia la siguiente ronda de la competencia.

Tensión aumenta en Corea del Sur

El incidente del dron se suma a los problemas de extracancha que ha enfrentado la selección asiática en los últimos días.

Hace algunos días el equipo también protagonizó un desencuentro con la prensa de su país luego de filtrarse comentarios sobre su capitán, Son Heung-min.

La situación provocó que los futbolistas y el cuerpo técnico suspendieran temporalmente sus actividades con los medios de comunicación, incrementando la tensión en la concentración coreana justo antes de medirse a la Selección Mexicana.

Ahora, además de preparar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos, Corea del Sur deberá esperar el resultado de la investigación de la FIFA y de las autoridades mexicanas para conocer quién estuvo detrás del misterioso dron que irrumpió en su entrenamiento.

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