Javier Aguirre alista cambios para el México vs Corea del Sur en Guadalajara

La Selección Mexicana mantiene su preparación para su próximo partido de la Copa del Mundo 2026, el cual será este jueves ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, dentro de la segunda jornada del Grupo A.

Partido complicado ante Corea del Sur en Guadalajara

Un encuentro que pinta para ser el más complicado de los tres en la fase de grupos, por la calidad del rival asiático que en su debut remontó a Chequia en ese mismo recinto y que por la calidad de sus futbolistas más su juego de conjunto, también se vio superior a lo que mostró México en su presentación ante Sudáfrica.

¡Corea del Sur lo celebra en Guadalajara!



El gol de Oh Hyeon-gyu al 79´ desató la euforia de la afición surcoreana en el Estadio Guadalajara. ? ?



Especial pic.twitter.com/rQ8NZb3WJn — Ovaciones (@ovaciones) June 12, 2026

Entrenamiento a puerta cerrada en el CAR

Hay trabajo y mucha concentración en el equipo de Javier Aguirre porque de ganar este encuentro, se encaminaría a amarrar el primer lugar del Grupo A, con el objetivo de disputar los dieciseisavos y octavos de final en el Estadio Ciudad de México, si bien todavía le queda Chequia por delante en su tercer encuentro de la fase de grupos.

Luego de que el Tricolor abrió 15 minutos de la práctica durante el fin de semana, este lunes lo inició a puerta cerrada en el CAR para comenzar sin distracciones los entrenamientos antes de viajar a Guadalajara.

Sin problemas los 26 futbolistas

En cuanto al estado físico de los jugadores mexicanos, la buena noticia es que los 26 se mantienen en óptimas condiciones físicas para ser considerados por el entrenador nacional, con la única baja de César Montes para este encuentro, quien se fue expulsado en el juego ante Sudáfrica y debe cumplir su partido de suspensión.

El resto no tienen ningún problema físico para ser considerados para el encuentro ante los coreanos, por lo que luego de la victoria ante los "Bafana Bafana", han tenido días de recuperación y trabajo.

Edson Álvarez tiene que ponerse a tono lo más pronto posible

En cuanto al reemplazo de César Montes, la decisión de Javier Aguirre se mantendría en la misma línea con la inclusión de Edson Álvarez en la defensa central en lugar del futbolista del Lokomotiv de Moscú.

"El Machín" claramente llegó a esta Copa del Mundo muy fuera de ritmo y con prácticamente nulos minutos en lo que va del año, debido a su operación de tobillo durante su estancia en el Fenerbahce de Turquía; esa situación le hizo perder la titularidad con Erik Lira en el mediocampo.

Pero ahora se le abre la oportunidad de jugar en la central, por lo que han sido días en los que Edson ha tenido que esforzarse al máximo, para ser considerado por "el Vasco" y encontrar un lugar en el once inicial.

Es obligación de uno de los líderes de esta Selección de ponerse a punto lo más pronto posible, porque ahora que más se le necesita, tiene que responder en el terreno de juego o de lo contrario puede irse despidiendo de tener otra chance como inicial en esta Copa del Mundo.

? El Tri ya piensa en Corea del Sur.



Con César Montes suspendido tras su expulsión ante #Sudáfrica, Javier Aguirre busca soluciones en defensa y Edson Álvarez se perfila como el principal candidato para ocupar su lugar.



https://t.co/zQkRWjFezj pic.twitter.com/d6V6NdlPco — Ovaciones (@ovaciones) June 14, 2026

El Tri viajará este martes a la Perla Tapatía

En cuanto al itinerario de la Selección Mexicana, está previsto que el combinado nacional entrene este martes y coma en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México, para viajar a Guadalajara vía vuelo chárter.

Ya en la Perla Tapatía, está programado que el Tricolor entrene el miércoles por la tarde-noche en un complejo deportivo ubicado en el municipio de Zapopan, en el día previo al encuentro ante los coreanos.

Además, Javier Aguirre dará conferencia de prensa un par de horas antes en el Estadio Guadalajara, para posteriormente darle espacio al estratega Myung-bo Hong de "los Tigres de Asia", en la previa de lo que será un juego de poder a poder.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.