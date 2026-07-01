La actividad de los 16avos de final continúa con tres encuentros que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final
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Mundial 2026: estos son los partidos de este 2 de julio y dónde verlos EN VIVO
Por: Jessica López
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 2 de julio con tres partidos que definirán a los últimos clasificados rumbo a los octavos de final.
España vs Austria
- Estadio: Los Ángeles, Inglewood
- Hora: 13:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium
Portugal vs Croacia
- Estadio: Toronto
- Hora: 17:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: ViX Premium, Azteca 7
Suiza vs Argelia
- Estadio: BC Place, Vancouver
- Hora: 21:00 horas (Centro de México)
- Transmisión: ViX Premium
La jornada de este jueves 2 de julio corresponde a la continuación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los equipos que obtengan la victoria en cada encuentro avanzarán a los octavos de final, de acuerdo con el formato de eliminación directa establecido para esta fase del torneo.
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