Mundial 2026: estos son los partidos de este 2 de julio y dónde verlos EN VIVO

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 2 de julio con tres partidos que definirán a los últimos clasificados rumbo a los octavos de final.

España vs Austria

Estadio: Los Ángeles , Inglewood

, Inglewood Hora: 13:00 horas (Centro de México)

(Centro de México) Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Portugal vs Croacia

Estadio: Toronto

Hora: 17:00 horas (Centro de México)

(Centro de México) Transmisión: ViX Premium, Azteca 7

Suiza vs Argelia

Estadio: BC Place , Vancouver

, Vancouver Hora: 21:00 horas (Centro de México)

(Centro de México) Transmisión: ViX Premium

La jornada de este jueves 2 de julio corresponde a la continuación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los equipos que obtengan la victoria en cada encuentro avanzarán a los octavos de final, de acuerdo con el formato de eliminación directa establecido para esta fase del torneo.