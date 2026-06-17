EU ayuda a la mamá de Vozinha para que pueda verlo jugar con Cabo Verde en el Mundial 2026

La historia más emotiva del Mundial 2026 no solo se está escribiendo dentro de la cancha.

Después de convertirse en héroe de Cabo Verde tras frenar a España en un histórico empate, el portero Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, reveló una situación familiar que conmovió al mundo y desató una inesperada movilización internacional.

Lo que parecía ser un sueño incompleto para el guardameta africano podría tener un final feliz gracias a la intervención de las autoridades estadounidenses.

En Ovaciones te contamos toda la historia de Vozinha, el portero de Cabo Verde.

Foto: IG @vozinha1



Vozinha lamenta que su mamá no lo acompañará al Mundial

Tras el empate sin goles entre Cabo Verde y España en Atlanta, el arquero de 40 años no pudo contener las lágrimas al hablar de su familia y de la ausencia de su madre, Ana Cándida Évora, en el partido más importante de su carrera.

"Me hubiera gustado que estuviera aquí", expresó el guardameta ante los medios de comunicación.

El futbolista explicó que su familia no logró completar a tiempo los trámites necesarios para viajar a Estados Unidos y que las dificultades relacionadas con la visa impidieron que su madre pudiera acompañarlo en el debut mundialista.

"Ella no logró estar aquí por la visa... el dinero que tenemos que pagar por la visa. No lo conseguimos a tiempo", declaró el arquero.

La situación tocó las fibras de miles de aficionados alrededor del mundo, especialmente porque Vozinha también recordó a sus abuelos, quienes lo ayudaron a criarse y fallecieron antes de verlo cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo.

Fuerza Vozinha tu mamá está muy orgullosa de ti pic.twitter.com/HzduNa1sCU — Luis Rincón Arguello (@Rincon001A) June 16, 2026

Autoridades de EU ayudan al portero de Cabo Verde

La repercusión de la historia fue tan grande que el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió intervenir para ayudar a la familia del futbolista.

Las autoridades estadounidenses informaron que los familiares directos de los jugadores participantes en el Mundial 2026 pueden acceder a exenciones en las tarifas y requisitos relacionados con el visado.

Además, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, confirmó que la madre del arquero podrá obtener la documentación necesaria a tiempo para asistir al próximo encuentro de Cabo Verde ante Uruguay en Miami.

"Se han eximido todas las tasas y ya se están realizando los preparativos para que madre e hijo se reúnan en Miami", señaló el legislador.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la madre de Vozinha se encuentra en proceso de obtener un pasaporte vigente para completar el viaje y presenciar el histórico momento de su hijo.

La madre del portero de Cabo Verde, Vozinha, está actualmente tramitando su visa para poder viajar y ver a su hijo jugar en la Copa del Mundo.



El mundo del fútbol hizo que esto sucediera pic.twitter.com/kNkUK9Lgao — Valy (@liderfiscal) June 16, 2026

¿Quién es Vozinha, el portero de Cabo Verde?

Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, es uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026.

El guardameta, de 40 años, juega en la segunda división de Portugal y comenzó su carrera profesional de manera tardía, a los 25 años.

Sin embargo, su experiencia y liderazgo lo convirtieron en la figura del histórico empate de Cabo Verde ante España.

Durante ese encuentro realizó siete atajadas decisivas que permitieron a los llamados "Tiburones Azules" conseguir uno de los resultados más importantes en la historia del futbol de su país.

La actuación del arquero provocó un fenómeno en redes sociales. En cuestión de horas pasó de tener alrededor de 50 mil seguidores en Instagram a sumar millones de nuevos admiradores, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del torneo.

Ahora, mientras Cabo Verde se prepara para enfrentar a Uruguay en un duelo clave del Grupo H, el mundo del futbol espera que la próxima gran victoria de Vozinha ocurra fuera de la cancha, que pueda abrazar a su madre en el estadio y compartir con ella el sueño mundialista.

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