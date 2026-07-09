Franceses celebran en México victoria sobre Marruecos: "Vamos a ser campeones"

¡Allez les bleus, allez les bleus!", gritaban los franceses. La selección gala tuvo que esperar una hora —lapso en el que hasta su gran figura Kylian Mbappé erró un penal—para poder ver la luz en medio del oscuro panorama que le pintó el equipo de Marruecos en el juego por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Boston.

Pero a poco más de 3 mil 600 kilómetros de distancia de Foxborough, en la CDMX, un grupo de aficionados galos se reunió para apoyar a Francia, en su búsqueda por un tercer título mundial y segundo en las últimas tres ediciones del Mundial. Y la ilusión se ha mantenido a tope, luego del rotundo triunfo de 2-0 sobre los marroquíes.

"¡Vamos a ser campeones del mundo!", dijo a Ovaciones Thibault, un ciudadano francés radicado en México desde hace 9 años tras comprometerse con Ingrid, una mexicana de Torreón, Coahuila, a quien conoció durante un viaje de ella por territorio francés. "Este equipo no hay quien lo detenga, a excepción de que pasen un día malo", continuó.

Mexsport



Banderas de Francia, bufandas y jerseyes. La escuadra gala ha tenido un innegable boom en México tras su exitoso paso durante los últimos años a nivel de selecciones. Pero también de sus figuras con sus clubes. Por eso es que múltiples jerseyes del Real Madrid con el nombre de Kylian Mbappé, aparecieron en la fiesta organizada en Palco Ruffles a través de las pantallas de Hisense.

"Yo le voy a Francia porque es la mejor selección desde (Zinedine) Zidane y esas épocas. Yo desde Francia 98 los apoyo y en las buenas y en las malas", aseguró Enrique Álvarez, quien asistió a la celebración con jersey del 10 del equipo merengue.

Al final del día, Francia se impuso por 2-0 a pesar de un penal fallado por el propio Kyky, quien a pesar de ello, después de reivindicó para inaugurar el marcador y llegar a 20 goles en la historia de los Mundiales, solo uno menos que Lionel Messi con 21.

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