Gilberto Mora se convierte en primer menor de edad que juega un Mundial con México

"¡Mora, Mora!", rugió al unísono el Estadio Ciudad de México al minuto 66 del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

En la banda, el asistente alzó su pizarra electrónica con el número 19. Y ahí estaba Gilberto Mora, listo para ingresar al campo y hacer historia con la Selección Mexicana de Futbol.

Foto: @gil_morita



Gilberto Mora establece récord como el jugador más joven en Copa Mundial

Gilberto Rafael Mora Zambrano ingresó a la cancha con 17 años y 240 días de edad. Ni siquiera podría votar en unas Elecciones en México, pero ya ha defendido la camiseta verde del Tri en una Copa del Mundo, un hito que alcanzó tan pronto puso un pie en el campo pasada la hora de partido en sustitución de Álvaro Fidalgo.

El prodigioso mediocampista que no ha alcanzado la mayoría de edad, es el primer jugador en la historia que disputa una Copa Mundial siendo menor. Y obviamente, se convirtió en el más joven de todos los tiempos que suma minutos en una justa mundialista con la Selección Nacional.

Récords históricos de edad en la Selección Mexicana en Mundiales

La marca como el jugador más joven en representar a México en un partido de Copa del Mundo lo tenía Alfredo Torres, quien en la edición de 1954, participó con 19 años y 16 días.

Luego le seguía Raúl Arellano con 19 años y 108 días en la misma Copa de Suiza y más tarde, se acercó Andrés Guardado con 19 años y 269 días en Alemania 2006.

¡Gilberto Mora debuta en la Copa del Mundo!



Con 17 años y 240 días, nuestro canterano hace su debut con @miseleccionmx en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose en el jugador más joven de todo el certamen.



¡De la frontera pa´l mundo! ?? pic.twitter.com/xK74TtamLB — Xolos (@Xolos) June 11, 2026

Golberto Mora y su joven trayectoria

Morita ha tenido una carrera meteórica y es considerado como uno de los más grandes prospectos, no solo del balompié nacional, sino internacional.

Gil se ganó a pulso un lugar en este grupo de futbolistas y por ello, la afición lo arropó tan pronto salió al campo. Sabedores de que una carrera llevada correctamente, puede convertirlo en un nuevo ídolo para el Tricolor.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias y deportes.